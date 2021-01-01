لمصابي الغضروف العنقي .. كيف تنام بطريقة صحيحة



مصابي الغضروف العنقي مصابي الغضروف العنقي



الغضروف العنقي هو واحدا من أكثر أمراض العضلات والعظام شيوعًا على مستوى العالم وقد يؤدي وجود ألم في الرقبة أو تيبسها أو ألمها إلى صعوبة النوم.



كشف موقع medicalnewstoday.، عن أفضل الأوضاع للنوم مع عدم الراحة وطرق للمساعدة في منع آلام الرقبة و النوم الصحيح لمصابي الغضروف العنقي أيضا.





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نصائح للنوم الصحيح لمصابي الغضروف العنقييمكن أن يتسبب وضع العمود الفقري العنقي غير السليم ، خاصة أثناء النوم في العديد من المشكلات الصحية مثل آلام الرقبة وتيبسها، الكتف أو ألم الذراع، نوم منخفض الجودة مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء الإدراكي والمزاج مع زيادة الانزعاج الجسدي، الصداع.يمكن أن يساعد النوم في وضع يتجنب الضغط على الرقبة أو الكتفين عادةً في تقليل آلام الرقبة وتحسين النوم، تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه لتقليل الضغط الزائد والألم ، يجب أن يكون العمود الفقري في وضع محايد أو مشابه لما هو عليه عندما يكون في وضع مستقيم.وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ، عندما يستلقي شخص يعاني من الغضروف العنقي ، يجب أن يجرب ما يلي:-الأشخاص الذين ينامون على الظهر:النوم على الظهر هو أحد أفضل أوضاع النوم للأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة، من المهم محاولة الحفاظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري عند الاستلقاء على الظهر، النوم بكلتا يديه على الجانبين أو على الصدر قد يقلل أيضًا من ألم وتيبس الصباح.-الأشخاص الذين ينامون على الجانب:النوم على الجنب هو وضعية نوم جيدة أخرى للأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبةن يمكن أن تساعد محاذاة مناطق الرقبة والبطن في العمود الفقري في تقليل الضغط على مفصل عنق الرحم ، مما يؤدي إلى استقرار الرقبة والسماح لها بالتحرك بحرية.- الأشخاص الذين ينامون على المعدة:تجنب النوم على المعدة لتقليل الضغط المطول على الرقبة في اتجاه واحد، إذا اضطر الشخص إلى النوم على بطنه فيمكنه استخدام وسادة رفيعة جدًا لدعم الجبهة وإنشاء زاوية طبيعية أكثر للرقبة.ومع ذلك ، قد يكون تبديل وضع النوم المعتاد أمرًا صعبًا، يؤسس معظم الأشخاص أوضاعهم المفضلة للنوم في مرحلة مبكرة من الطفولة.يعتقد الكثير من الأشخاص أيضًا أنهم ينامون في وضع واحد ، لكنهم يقضون وقتًا أطول في أوضاع أخرى مما يدركون، قد ينام بعض الأشخاص في وضع واحد ويستيقظون في وضع مختلف تمامًا.يمكن للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التحكم في وضع نومهم أو تغييره استخدام الهياكل الداعمة ، مثل الدعائم أو الوسائد الناعمة ، لتسهيل البقاء في الوضع المطلوب، على سبيل المثال ، لتجنب التدحرج ، يمكن لأي شخص وضع وسادة صلبة مرتفعة خلف ظهره.قد يساعد استخدام الوسائد لدعم الذراعين أثناء النوم على الجانب أو الظهر أيضًا في تقليل إجهاد الرقبة وألمها، يمكن لأي شخص أيضًا محاولة وضع وسادة بين ركبتيه إذا كان ينام على جانبه ، أو تحته إذا كان ينام على ظهره ، لتقليل إجهاد العمود الفقري أو الضغط عليه.