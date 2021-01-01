تعرف علي العلاج بالحجامة



العلاج بالحجامة العلاج بالحجامة

العلاج بالحجامة هو شكل قديم من أشكال الطب البديل، ويكون العلاج من خلال وضع أكواب خاصة على جلدك لبضع دقائق.



ويستخدم الكثير من الأشخاص الحجامة لأغراض كثيرة، بما في ذلك المساعدة في التخلص من الألم، الالتهاب ، الدم تدفق والاسترخاء والرفاهية، وكنوع من الأنسجة العميق والتدليك .



قد يكون العلاج بالحجامة رائجًا الآن ، لكنه ليس جديدًا، كما يعود تاريخه إلى الثقافات المصرية القديمة والصينية والشرق الاوسط في عام 1550 قبل الميلاد.

قد يعجبك أيضا...

ومن أشهر أنواع العلاج بالجحامةجافمبللأثناء كلا النوعين من الحجامة ، سيضع المعالج مادة قابلة للاشتعال مثل الكحول أو الأعشاب أو الورق في كوب ويضرم النار فيها، عندما تنطفئ النار ، يضعون الكوب رأسًا على عقب على جلدك .عندما يبرد الهواء داخل الكوب ، فإنه يخلق فراغًا، هذا يسبب بشرتك في الارتفاع ويحمر ك الدم ويعمل على توسيع الأوعية، يُترك الكوب بشكل عام في مكانه لمدة تصل إلى 3 دقائق.وفي نسخة أكثر حداثة من الحجامة تستخدم مضخة مطاطية بدلاً من النار لخلق فراغ داخل الكوب، يستخدم المعالجون أحيانًا أكوابًا من السيليكون ، يمكن نقلها من مكان إلى آخر على بشرتك للحصول على تأثير يشبه التدليك .تخلق الحجامة الرطبة شفطًا خفيفًا عن طريق ترك الكوب في مكانه لمدة 3 دقائق تقريبًا، ثم يزيل المعالج الكأس ويستخدم مشرطًا صغيرًا لعمل جروح صغيرة وخفيفة على جلدك، وبعد ذلك ، يقومون بعملية شفط ثانية لسحب كمية صغيرة من الدم .لكن هؤلاء الباحثين لاحظوا أن العديد من الدراسات التي راجعوها قد تكون متحيزة لبعض العلاجات .تقول جمعية الحجامة البريطانية أن العلاج بالحجامة يستخدم لعلاج:اضطرابات الدم مثل فقر الدم و الهيموفيلياأمراض الروماتيزم مثل التهاب المفاصل و آلام العضلات الليفيةأمراض الخصوبة وأمراض النساءمشاكل الجلد مثل الأكزيما وحب الشبابضغط دم مرتفعالصداع النصفي الصورةالقلق و الاكتئاباحتقان الشعب الهوائية الناجم عن الحساسية والربوتوسع الأوردة