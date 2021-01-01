ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يعلقون علي ألغاء دوري السوبر الأوروبي

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نشرت أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، بيانًا مشتركًا بخصوص إصدار حكم قضائي يقضي بإلغاء أي إجراء مُتخذ من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” ضدهم.







وأصدرت محكمة مدريد، حكمًا قضائيًا يقضي بسلامة موقف الأندية الثلاث ويطالب فيه بإلغاء كل العقوبات المتخذة ضدهم بسبب إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي.

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ونشرت الأندية الثلاث، بيانًا موحدًا جاء فيه:"ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يعبرون عن ارتياحهم للقرار القضائي الصادر اليوم حول دوري السوبر الأوروبي، والذي يأمر اليويفا بإلغاء جميع الإجراءات التأديبية التي صدرت بحق الأندية المؤسسة، وإلغاء جميع الغرامات والقيود الأخرى بالنسبة للأندية التسعة المؤسسة الأخرى."وأضاف:"يسعدنا أن نعلمكم أنه من الآن فصاعدًا لن نتعرض لتهديدات مستمرة من الاتحاد الأوروبي، وسنظل ملتزمين بهدف تطوير مشروع دوري السوبر بطريقة بناءة وداعمة، مع مراعاة المشجعين واللاعبين والمدربين والبطولات والاتحادات المحلية والدولية."واختتم قائلًا:"نحن ندرك بأنه يجب علينا تطوير الفكرة، ومراجعة بعض الأفكار وتحسينها من خلال المناقشات وتوافق الآراء، ما زلنا واثقون بنجاح هذا المشروع الذي سيحترم دائمًا لوائح الاتحاد الأوروبي."وكانت أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وتشيلسي الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان الإيطاليين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، فيما ظل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس دون الانسحاب من البطولة.