رئيس وادي دجلة السابق يهاجم اتحاد الكرة



ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة

شن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة السابق هجوما عنيفا على اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بسبب جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز.







وكتب رئيس نادي وادي دجلة السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: "لماذا يراعي الاتحاد بمراعاة تكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة على اللقب، بينما لا يراعيها بين الفرق المتصارعة على تجنب الهبوط؟؟؟".

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وتابع رئيس وادي دجلة السابق: "هل من العدل أن يلاقي النادي الأهلي مثلاً الفرق الأربع المتصارعة على الهبوط توالياً البنك الأهلي ثم الانتاج ثم أسوان ثم وادي دجلة فيلاقي الفرق الثلاث الأولى دون لاعبيه الأوليمبيين ثم تؤجل مباراته الرابعة ليلاقي الرابع بكامل صفوفه؟؟".وأشار رئيس وادي دجلة السابق إلى أن مباريات الأهلي المؤجلة كانت من الأسابيع ١٧ ضد أسوان و ٢٢ ضد وادي دجلة و ٢٤ ضد الانتاج الحربي و ٢٥ ضد البنك الأهلي فلماذا رتبها الإتحاد المصري لتلعب ٢٥ ثم ٢٤ ثم ١٧ ثم ٢٢ لتكون مباراته ضد وادي دجلة الرابعة في الترتيب رغم كونها الثانية في التأجيل؟؟؟".