بيان استفزازي جديد من إثيوبيا ضد مصر والسودان

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، تصريح استفزازي اليوم الجمعة وجاء فيه أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديد بحسب زعمه.



وقال مفتي إن عدم احترام سيادة إثيوبيا والمصالح الوطنية هو "خط أحمر".



وأوضح أن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية.

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وكشف المتحدث الرسمي أن المغتربين الإثيوبيين فى واشنطن قد تبرعوا بـ100.000 دولار خلال هذا الأسبوع، مؤكدين دعمهم لقوات الدفاع الوطني من خلال مظاهرات نظمت فى مدن مختلفة.ووفقا للمتحدث فإن المجتمع الإثيوبي الذي يعيش فى مونيش قد تبرع بحوالي 15.000 يورو لدعم المشاريع الجارية فى البلاد.