أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، تصريح استفزازي اليوم الجمعة وجاء فيه أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديد بحسب زعمه.
وقال مفتي إن عدم احترام سيادة إثيوبيا والمصالح الوطنية هو "خط أحمر".
وأوضح أن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية.
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التعليقات على بيان استفزازي جديد من إثيوبيا ضد مصر والسودان
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