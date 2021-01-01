نجاة سفينة سعودية من هجوم طائرة مسيرة مفخخة



طائرة مسيرة مفخخة طائرة مسيرة مفخخة



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إحباط هجوم، استهدف سفينة سعودية، عبر طائرة مسيرة مفخخة.



وقال التحالف العربي لدعم الشرعية، في بيان، "جهودنا أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".



هجوم على سفينة إسرائيلية

وفي سياق متصل، وبشأن الهجوم الذي وقع على سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية، نقلت وكالة “رويترز”، أن 2 من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، قتلوا نتيجة الهجوم.

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ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير، اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة التابعة لشركة زودياك ماريتايم في بحر العرب قبالة سواحل عمان.وقال موقع "درياند" للأمن البحري أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب تم بطائرة مسيرة.وتابع أن السفينة الإسرائيلية تعرضت لهجومين ببحر العرب ولم تعرف طبيعة الهجوم الثاني.وأكدت الشركة المشغلة للسفينة الإسرائيلية، أن القتيلين في هجوم بحر العرب أحدهما بريطاني والآخر روماني.وقالت الشركة إن "هجوما على ناقلة المنتجات البترولية قبالة الساحل العماني، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني".وكانت مجموعة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية ذكرت أنها "تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع إحداثياته كانت 211612N 0594542E.وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.