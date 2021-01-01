علماء روس يعثرون على مادة أصلها من خارج كوكب الأرض في بئر نفط...

وجد علماء جامعة قازان الفيدرالية مادة أصلها من خارج كوكب الأرض في حقل نفط كامسكا أوستينسكي. وتم حفظ المادة الغريبة في أحشاء الأرض بعد تدمر جسم نيزكي منذ أكثر من 270 مليون سنة.
اجتذبت العينة، التي عثر عليها طالبة من جامعة قازان، انتباه العلماء. درس فريق البحث الكرات المجهرية الغنية بالحديد والجسيمات الدقيقة الموجودة في صخور الجبس. تم نشر تفاصيل العمل في SpringerLink.
وفقًا لنتائج الدراسة، اتضح أن المكونات الرئيسية للمادة كانت الحديد.
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