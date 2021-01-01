

ميديا تيك تعلن رسميا عن المعالج MediaTek Kompanio 1300T ميديا تيك تعلن رسميا عن المعالج MediaTek Kompanio 1300T

الآن وبدون أي مقدمات كشفت شركة MediaTek رسميا عن معالجها الجديد للأجهزة الذكية Kompanio 1300T، وقالت الشركة إن هذا المعالج مصمم خصيصا لتجهيز طرازات جديدة من أجهزة Chromebook وأجهزة Android اللوحية حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمواصفات وفي هذا المقال الجديد سنتعرف على مواصفات هذا المعالج.



تم تصنيع هذا المعالج الجديد بتكنولوجيا 6 نانومتر مع 8 أنوية، 4 منها من فئة Cortex-A78 و4 من فئة Cortex-A55 (بسرعة 2.0 جيجاهرتز) وأيضا تم تجهيزه مع التركيز على كفاءة الطاقة، ووفقا لشركة ميديا تيك فإن معالج MediaTek Kompanio 1300T سيوفر أداء رسوميات متميزا للغاية في تشغيل الألعاب الثقيلة بفضل وحدة GPU Mali-G77.



المعالج Kompanio 1300T الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G سيصل مع نطاقات 5G sub-6GHz و5G-2CA كما أنه سيدعم أيضا تركيب شريحتين Dual 5G SIM مع تحسينات في استهلاك البيانات وعلاوة على ذلك فإن هذا المعالج يدعم تشغيل شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز بجودة 2K وبدقة 3840×2160 بكسل مع دعم تشغيل الفيديو HDR10+، وسيمكنه كذلك تشغيل كاميرا بدقة 108 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية.

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هذا المعالج يحتوي على وحدة APU بوظائف مثل AI-PQ (جودة صورة AI) والأوامر الصوتية كما أنه يدعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2، وبخصوص موعد التوافر فتشير التقارير إلى أن المعالج MediaTek Kompanio 1300T سيصل في الأشهر القليلة القادمة ومن المتوقع أن يتم تقديم الجهاز اللوحي Honor V7 Pro يوم 12 أغسطس بهذا المعالج.