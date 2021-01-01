

تيليجرام يحصل على ميزات جديدة منافسة لـ واتساب.. تعرف عليها تيليجرام يحصل على ميزات جديدة منافسة لـ واتساب.. تعرف عليها

يملك تطبيق تيليجرام Telegram، ميزات فريدة تميزه عن تطبيقات المراسلة المنافسة، لاسيما عند مقارنتها بتطبيق التراسل العالمى واتساب، حيث يعزز نظام المراسلة الروسي ريادته من خلال عدد قليل من الميزات الجديدة والمثيرة للاهتمام بما في ذلك مشاركة الشاشة التي تم توفيرها حاليا للإصدار التجريبي.



ووفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، يوفر التحديث الأخير للإصدار التجريبي من تطبيق تيليجرام العديد من الميزات الجديدة، من بينها مشاركة الشاشة أثناء مكالمة فيديو على غرار مكالمات ماسنجر فيسبوك.



أدوات التحكم في تشغيل الفيديو

وذكر موقع testingcatalog، حصلت النسخة التجريبية من تطبيق تيليجرام، على عناصر التحكم في سرعة تشغيل الفيديو، والتي تتيح لمستخدمي خدمة التراسل تسريع أو إبطاء سرعة تشغيل الفيديو.

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ويمكنك الاختيار بين سرعات مختلفة لتسريع الفيديو أو إبطائه وهي: x0.2 و x0.5 و x1.5 و x2، وتظهر عناصر التحكم هذه ضمن قائمة النقاط الثلاث في شاشة مشغل الفيديو.تحسينات على رسائل الفيديويمكنك توسيع رسائل الفيديو لتكبيرها أيضا، من خلال تمرير الدردشة لأعلى ومشاهدة رسالة فيديو في نافذة عائمة، ويمكنك التنقل فيها داخل أو خارج نافذة الدردشة، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت رسائل الفيديو مضغوطة في وظيفة التكبير والتصغير في الإصدار 7.8.1.حذف محفوظات الرسائل بعد شهر واحدعندما تضغط على زر "محو السجل" في محادثة فردية، قد تتمكن من إعداد التنظيف التلقائي بعد فترة زمنية مدتها شهر واحد، حيث كان الإعداد السابق الأطول أسبوع واحد لمسح سجل الدردشة.مشاركة الشاشة في مكالمات فيديو 1 على 1ولكي تعمل هذه الميزة، ستحتاج إلى إجراء مكالمة فيديو ضمن إصدارين تجريبي وستتمكن من مشاركة شاشتك والعودة إلى وضع الكاميرا إذا لزم الأمر، ووفقا لشركة تيليجرام فأن هذه الميزة ليست متاحة لجميع المستخدمين بعد.