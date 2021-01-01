

استخدم تطبيق Google Family لحمايته ..لو ابنك عنده تاب أو هاتف أندرويد استخدم تطبيق Google Family لحمايته ..لو ابنك عنده تاب أو هاتف أندرويد

يضم متجر تطبيقات جوجل، العديد من التطبيقات المعروفة باسم الرقابة الأبوية، والتي تزود الآباء والأمهات بالمزيد من الأدوات المساعدة المصممة لحماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها عند استخدام الهواتف أو الحواسيب اللوحية بالإنترنت.



ووفقا لمدونة شركة جوجل، تم تصميم تطبيق Google Family، لمساعدة الوالدين على مراقبة أطفالهم الذين يمتلكون أجهزة ذكية، فهو يعد من أشهر تطبيقات الرقابة الأبوية، حيث يتضمن العديد من الميزات التي قد تساعدك على تتبع طفلك والاطمئنان عليه من خلال تحديد موقعه الجغرافي عبر جهازه الذكي.



ويتيح تطبيق Google Family، للآباء والأمهات القدرة على مشاهدة جميع التطبيقات التي يستخدمها الأطفال، والإطلاع على موقعه الجغرافي، ومتابعة عادات استخدامه للهاتف، والتحكم في قفل الشاشة، والتحكم في خيار تنزيل أو شراء الألعاب أو التطبيقات من متاجر الهواتف الذكية.

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وتتيح جوجل تطبيق Google Family، للتنزيل مجانا لنظامي التشغيل الهواتف الذكية أندرويد وIos، ويتوفر التطبيق للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.ميزات مهمة يوفرها تطبيق Google Family للآباء- تساعد أدوات تطبيق Google Family، الآباء على تقييد مميزات تنزيل التطبيقات الأطفال، لمنعهم من تحميل تطبيقات محددة.- يوفر تطبيق Google Family، للوالدين إمكانية تعيين ميزة وقت النوم، والتي تتيح لهم قفل الهواتف الذكية لأطفالهم ضمن ساعات محددة على مدار أيام متتالية.- يتيح تطبيق Google Family، للآباء تعيين عدد إجمالي الساعات التي يستخدمها الطفل للجهاز الذكي في اليوم.- كعادتها تسمح جوجل لاستخدام تطبيق Google Family، ربط أجهزة أطفالهم بنفس حساب جوجل.كيفية استخدام تطبيق الرقابة الأبوية Google Family1. قم بتحميل تطبيق Google Family، من متجر جوجل بلاي وآب ستور.2. قم بإنشاء حساب خاص بطفلك، وأضاف تاريخ ميلاده بسن أقل من ١٣ سنة.3. قم بربط حساب هاتف طفلك بتطبيق Google Family.4. سيطالبك تطبيق الرقابة الأبوية بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمر.5. قم بتنزيل تطبيق Google Family، على جهازك وأضف المعلومات التي قمت بإدخالها على هاتف طفلك، وسيقوم الجهاز بعرض كود التحقق لمزامنة هاتفك مع هاتف طفلك.