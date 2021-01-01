

تسريبات تكشف مواصفات هاتف إنفينيكس القادم SMART 5A تسريبات تكشف مواصفات هاتف إنفينيكس القادم SMART 5A

تعمل شركة إنفينيكسInfinix، على إطلاق أحدث هواتفها الذكية تحت اسم SMART 5A، والذي يأتي ضمن فئة هواتفها المتوسطة، التى تناسب الفئات الشبابية بعدد من المواصفات الجيدة على رأسها البطارية ذات السعة الكبيرة، مع سعر رخيص للغاية.



وأكدت منصة Flipkart للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، على إعتزام شركة إنفينيكس الصينية إطلاق هاتفها الذكي الجديد SMART 5A، فى 2 من أغسطس في الهند أولا ثم باقى الاسواق العالمية تباعا بعدها بأيام، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".





مواصفات هاتف إنفينيكس SMART 5A القادم



وسيأتي هاتف إنفينيكس الذكي SMART 5A، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD+، وبدقة 720X1640 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، كما سيأتي بمستوى سطوع يبلغ 500 شمعة، مع نوتش أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصابع مثبت فى الخلف.

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وسيحتوي الهاتف الذكي SMART 5A من إنفينيكس على كاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية ستأتى بدقة 2 ميجابكسل، ومن المتوقع أن تأتى الكاميرا الأمامية للتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.ولم يتم الكشف بعد عن معالج هاتف إنفينيكس SMART 5A المرتقب SMART 5A، والذي سيكون مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 11.وسيحزم هاتف إنفينيكس الذكي SMART 5A، بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، والتى ستدوم لحوالى 28 ساعة لتشغيل الموسيقى، بينما تدوم لحوالى 16 ساعة من وقت اللعب، كما سيدعم هاتف إنفينيكس جميع خيارات الإتصالات الأساسية، كـ الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث.ويبلغ وزن هاتف SMART 5A من إنفينيكس حوالي 1.83 كيلو جرام، بينما يأتي بسمك 8.7 مليميتر، وسيأتي الهاتف الذكي بخيار الألوان الثلاثة وهي : الأسود، والأزرق والسماوي.وبالنظر للمواصفات التى تم تسريبها، فمن المتوقع أن يأتى هاتف إنفينيكس الذكي SMART 5A بسعر 94 دولار "أي ما يعادل ألف و 400 جنية مصري" وهو سعر رخيص للغاية.