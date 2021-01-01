

نوكيا تطلق تابلت Nokia T20 قريبا بمواصفات مميزة وسعر رخيص نوكيا تطلق تابلت Nokia T20 قريبا بمواصفات مميزة وسعر رخيص

تعمل شركة نوكيا على إطلاق أحدث جهاز تابلت لها، تحت اسم Nokia T20، والمتوقع إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي تأمل الشركة من خلاله العودة لمنافسة عمالقة التكنولوجيا فى صناعة أجهزة التابلت، بعد آخر إصدار لها عام 2015، والذي حمل اسم Nokia N1.



وكشفت أحدث التسريبات عبر أحد تجار التجزئة البريطانيين “MoreComputers ” عن خطط شركة نوكيا بإطلاق جهاز تابلت Nokia T20، بنسختين، أحدهما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والآخر يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، والذي سيأتى بخيار اللون الأزرق لكلا النسختين، وذلك وفقاً لموقع "GSMarena" التقني.



وبحسب التسريبات فإن جهاز تابلت Nokia T20، سيأتي بشاشة قياس 10.36 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، فيما سيأتى بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.

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ومن المتوقع أن يأتي تابلت Nokia T20 بسعر 260 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف جنية مصري"، للنسخة التى ستدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، بينما سيأتي بسعر280 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف و 300 جنية مصري"، للنسخة التى ستدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع 4G.ولم يتم الكشف بعد عن المزيد من المواصفات وكذلك موعد الإطلاق، لكن تعمل نوكيا على إنتاج العديد من الأجهزة الذكية فى الوقت الحالي، حيث تستعد للحدث الأبرز للشركة، والمقرر أن ينعقد فى 11 من نوفمبر القادم.وكانت شركة نوكيا قد أطلقت منذ أيام هاتف ذكي منخفض التكلفة يحمل اسم Nokia 110 4G، والذي احتوى على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 128 ميجابايت، وسعة تخزين داخلية 48 ميجابايت، ويحتوي الجهاز على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 32 جيجابايت.وقد حصل هاتف نوكيا على بشاشة من نوع QVGA، بقياس 1.8 بوصة، ويحتوي على بطارية بقوة 1.020 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ microUSB، كما يأتي الهاتف بميزة تكبير القوائم، ما يجعل من السهل على المستخدم رؤية القوائم أكبر وأسهل، إلى جانب ميزة القراءة التي تحول النص إلى كلام.كما جاء هاتف نوكيا الذكي بخيار الألوان الثلاثة وهي: الأصفر، والأزرق، والرمادي، وهو متاح للشراء مقابل سعر يعادل 40 دولار أمريكي (أي ما يعادل 600 جنيه مصري).