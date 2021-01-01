

موعد إطلاق هواتف iPhone 13 ومواصفاتها موعد إطلاق هواتف iPhone 13 ومواصفاتها

كشفت تسريبات أن الموعد النهائي لهواتف آيفون القادمة من شركة آبل الأمريكية iPhone 13، قد يكون يوم 3 سبتمبر القادم أو منتصفه الشهر على أقصى تقدير ، حيث ستطلق الشركة الهواتف في وقت مبكر عن موعد باقى هواتفها السابقة وستتخطي مسألة التأخير التي حدثت مع موعد هواتف آيفون 12 التي تم إطلاقها العام الماضي منتصف شهر أكتوبر.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن التسريبات تشير إلى طلب شركة آبل بشكل عاجل أكثر من 100 مليون شريحة A15 كمعالجات لiPhone 13 من مورديها لإطلاق 100 مليون هاتف آيفون من هواتف iPhone 13 .



وفقا للمجلة فإن شركة آبل ستنتج العام الحالي عددا أكبر من هواتف مقارنة بـ 75 مليونًا أنتجوها في البداية لهواتف آيفون 12 التي تم إطلاقها أواخر العام الماضى 2020، وذلك بسبب توقعات الشركة من الإقبال على الهواتف سيكون كبيرا.

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المواصفات المتوقعة لهواتف iPhone 13 القادمةأما بالنسبة لمواصفات هواتف iPhone 13 فستأتي الهواتف بأسرع شبكة واى فاى غير مسبوقة فى أى هاتف ذكي قد تم إطلاقه حتى الآن، وهو معيار Wi-Fi 6E للسرعة الإنترنت.وستتميز هواتف iPhone 13 بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية حيث يعتبر من أعلي المعدلات ويساعد علي مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة دون انقطاع ، وهو أمر تم انتظاره من قبل الكثيرين حتى فى هواتف iPhone 12 والتى صدرت بمعدل تحدث 60 هرتز فى الثانية، وهو معدل يعتبر ضعيفا للغاية.كما ستحصل جميع هواتف iPhone 13 على تقنيات كاميرا LiDAR التي تقوم بالمسح الضوئي للصور في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز والتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة.وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro ، أما هواتف iPhone 13 و iPhone 13 Mini فسيتم استخدام شاشات بتقنيات من نوع FPCB ، وهى ذات جودة أقل من تلك التى تأتى مع تقنية LTPO .