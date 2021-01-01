تلقي علامة دودج الأمريكية قبولاً واسعاً فى الأسواق العالمية للسيارت، و بصفة خاصة فى الأسواق العربية لما توفره من طرازاتت قوية تفرض نفسها على ساحة المنافسة، و بالتحديد تشالنجر موديل 2021، ذات المكانة الرفيعة فى السوق السعودي.
تعتمد سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 على محرك 6 أسطوانات سعة 3.6 لتر، قوة 305 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لفئة جي تي، بينما فئة اس ار تي هيلكات، بمحرك 8 أسطوانات، سعة 6.2 لتر، قوة 707 حصان، وعزم دوران يصل إلى 958 نيوتن/متر، بسرعة قصوى 326 كم/س.
جاءت تشالنجر موديل 2021 بهيكل خاريجي قوي، مع مصابيح أمامية كبيرة الحجم دائرية بإضاءة LED، و مرايا جانبية صغيرة الحجم بنفس لون السيارة، أما فى الخلف مصابيح عريضة مع صدام خلفي متوسط الحجم ، و جناح خلفي صغير، ونظام عادم مزدوج.
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التعليقات على مواصفات دودج تشالنجر 2021 في السوق السعودي
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