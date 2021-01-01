

مواصفات دودج تشالنجر 2021 في السوق السعودي مواصفات دودج تشالنجر 2021 في السوق السعودي

تلقي علامة دودج الأمريكية قبولاً واسعاً فى الأسواق العالمية للسيارت، و بصفة خاصة فى الأسواق العربية لما توفره من طرازاتت قوية تفرض نفسها على ساحة المنافسة، و بالتحديد تشالنجر موديل 2021، ذات المكانة الرفيعة فى السوق السعودي.



تعتمد سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 على محرك 6 أسطوانات سعة 3.6 لتر، قوة 305 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لفئة جي تي، بينما فئة اس ار تي هيلكات، بمحرك 8 أسطوانات، سعة 6.2 لتر، قوة 707 حصان، وعزم دوران يصل إلى 958 نيوتن/متر، بسرعة قصوى 326 كم/س.



جاءت تشالنجر موديل 2021 بهيكل خاريجي قوي، مع مصابيح أمامية كبيرة الحجم دائرية بإضاءة LED، و مرايا جانبية صغيرة الحجم بنفس لون السيارة، أما فى الخلف مصابيح عريضة مع صدام خلفي متوسط الحجم ، و جناح خلفي صغير، ونظام عادم مزدوج.

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تتميز مقصورة تشالنجر موديل 2021 من الداخل بمقاعد مريحة للغاية مغطاة بجلود سوداء، بالإضافة لشاشة ملاحة باللمس، و لوحة عدادات متطورة.جاءت تشالنجر موديل 2021 بحساسات ركن خلفية، كاميرا رجوع خلفية، مساعد الركن، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، وأيضاً نظام مساندة المكابح عند المطر، ونظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر ، مع نظام مساعد مكابح متطور، و6 وسائد هوائية “ايرباج” ، ونظام رصد النقطة العمياء.تتوفر مركبة تشالنجر موديل 2021 بالمملكة العربية السعودية في فئتين:تشالنجر جي تي 3.6 لتر تبدأ من 190,575 ريال سعودي.دودج تشالنجر اس ار تي هيلكات تبدأ بسعر 341 ألف ريال سعودي.