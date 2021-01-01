

7 معلومات لا تعرفها عن شعار شركة بوجاتي 7 معلومات لا تعرفها عن شعار شركة بوجاتي

تعتبر شركة بوجاتي الفرنسية واحدة أغلى و أفخم شركات صناعة السيارات حول العالم، فهي المسؤولة عن تقديم إصدارات خارقة و فارهة فى نفس الوقت للمشاهير و الأثرياء حول العالم، و بالطبع سنتذكر أيقونة بوجاتي القديرة “فيرون” و شقيقتها الصغري “تشيرون”.



ولكن هل فكرت من قبل عن كيفية تصنيع شعار “بوجاتي” الفارهة؟، نقدم لك الإجابة فى السطور التالية.



1- ظهر تصميمات شركة بوجاتي لأول مرة في مطلع عام ١٩٠٠، و كان مسؤول عن تصميمه Ettore Bugatti.

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2- يتميز شعار شركة بوجاتي باللون الأحمر في الخلفية، والأبيض لحروف كلمة بوجاتي، فالأحمر يعبر عن الشغف والأداء العالي للسيارة، والأبيض يعبر عن الرقي والنبل.3- حرفي E وB هما اختصار لاسم مؤسس الشركة Ettore Bugatti، و يحيط بكلمة بوجاتي 60 نقطة باللون الأحمر.4- يصنع الشعار بالكامل من الفضة الخالص، حيث تتكفل شركة Poellath GmbH & Co. KG Münz بصناعة الفضة، ومقرها ألمانيا وبدأت عملها عام 1778.5- يتطلب كل شعار في تصنيعه 20 فني، ويتم تصنيعه بشكل يدوي، بينما تستغرق صناعة الشعار الواحد 10 ساعات عمل.6- يتم تلوين الشعار يدوياً، ولكن بمجموعة من الألوان الخالية بالكامل من أي مواد سامة.7- قبل صك الشعار، تتم حفر الكلمات والنقش والرموز على قالب الفضة، ثم عملية التقطيع، بينما آلة صك الشعار فهي عملاقة بشكل مهول، حيث يتم الضغط على قالب الفضة وطبع الحروف علي الشعار بوزن يصل لـ 1000 طن.