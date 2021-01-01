بورش تستثمر في شركة صواريخ وتقنيات الفضاء

المربع نت – أعلنت بورش عن استثمار جديد مثير للاهتمام في شركة الصواريخ Isar Aerospace، ويبدو أنها ضمن جهود العلامة لتنويع مصادر دخلها والاستثمار في مجالات تقنية وصناعية جديدة.
ولم يتم توضيح حجم الاستثمار باستثناء أنه لم يتعدى 9% من قيمة الشركة، وصرح عضو مجلس إدارة بورش، لوتز ميشك: “نهتم بالاستثمار في مجالات التنقل والتقنيات الصناعية المتطورة، ونؤمن أن تحقيق أهداف التنقل السهل والرخيص للفضاء سيؤدي لابتكارات متعددة في مجالات صناعية أخرى”.
وقد تم تأسيس شركة Isar Aerospace الألمانية في 2018 وتركز بشكل رئيسي على تقنيات الفضاء، تحديداً تطوير وبناء الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية، وتهدف الشركة لتطوير تقنيات تسمح بنقل المعدات والأفراد للفضاء بشكل مستدام ورخيص نسبياً مقارنة بالوسائل الحالية.
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