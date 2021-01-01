

رولزرويس قد تطرح موديلات كهربائية باسم “سبيكتر” و”سبيريت” رولزرويس قد تطرح موديلات كهربائية باسم “سبيكتر” و”سبيريت”

المربع نت – تشتهر سيارات رولزرويس بهدوئها التام منقطع النظير، بدون اهتزازات مزعجة أو صوت صاخب من المحرك، ولهذا أسماء “جوست” و”فانتوم” التي تعني الشبح أكثر من مناسبة لهذه السيارات، ولا غرابة إذن في أن السيارات الكهربائية الشهيرة بهدوئها ستكون ملائمة تماماً للعلامة العريقة.



رولزرويس لن تتخلى عن الأسماء الشبحية والصامتة في موديلاتها الكهربائية القادمة على ما يبدو، مع تسجيل الشركة لاسم “الظل الصامت / سايلنت شادو” لإحدى السيارات الكهربائية القادمة منذ أشهر، والآن نرى تسجيلاً تجارياً آخر لاسم “سبيكتر” والذي يعني الشبح كذلك في بريطانيا بعد فترة من تسجيل اسم “سيلفر سبيكتر” أو الشبح الفضي، كما سجلت الشركة اسم “سيلفر سبيريت” في تشيلي.



وقد اشتهرت رولزرويس في الماضي بطرح موديلات بأسماء تشمل كلمة “سيلفر” أو فضي، مثل سيلفر كلاود، وسيلفر دون، وسيلفر جوست، وسيلفر شادو وغيرهم، وفي الغالب ستشير كلمة سيلفر إلى إصدارات أكثر قوة لموديلات العلامة المستقبلية.

بالنسبة لموديل “سبيكتر” نفسه فقد يكون الموديل الكهربائي القادم الذي سيحل محل دون أو رايث، ليستبدل محركات V12 توين تيربو بمحرك كهربائي صافي.







