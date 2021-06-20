البورصة المصرية تعلن قائمة الأوراق المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية الأسبوع المقبل

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البورصة المصرية تعلن قائمة الأوراق المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية الأسبوع المقبل

أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل.

حيث تضمنت القائمة 55 شركة، عقب استبعاد أسهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية للمحابس

وتمثلت أبرز الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة عامر القابضة، جنوب الوادي للأسمنت.

فضلا عن بالم هيلز للتعمير، جولدن بيراميدز بلازا مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة امس على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

المصدر: اموال الغد

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