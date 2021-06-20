البورصة المصرية تعلن قائمة الأوراق المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية الأسبوع المقبل

أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل.
حيث تضمنت القائمة 55 شركة، عقب استبعاد أسهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية للمحابس
وتمثلت أبرز الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة عامر القابضة، جنوب الوادي للأسمنت.
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