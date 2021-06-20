

أسعار العملات اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-7-2021 أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى استقرارًا عند سعر 18.50 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لتحديثات البنك الأهلى المصرى.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.





ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.50 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.97 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.34 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.