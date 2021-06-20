تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تنعكس ايجابًا علي وول ستريت

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تنعكس ايجابًا علي وول ستريت

صورة الخبر: تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تنعكس ايجابًا علي وول ستريت
تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تنعكس ايجابًا علي وول ستريت

أغلقت وول ستريت مرتفعة امس الخميس، مدعومة بنتائج قوية وتوقعات إيجابية من الشركات، بينما أظهرت البيانات عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى أعلى منه قبل الجائحة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي مستوى أعلى من ذروته قبل الجائحة، لكن وتيرة النمو جاءت أبطأ من توقعات الاقتصاديين.

وقفز سهم فورد موتورز بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها، بينما زاد سهم يام براندز، مالكة دجاج كنتاكي، بعد أن فاقت مبيعاتها ربع السنوية تقديرات السوق.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.49 نقطة بما يعادل 0.43 % ليصل إلى 35082.42 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.31 نقطة أو 0.42 %مسجلا 4418.95 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.67 نقطة أو 0.11 % إلى 14778.26 نقطة.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تنعكس ايجابًا علي وول ستريت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5051

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager