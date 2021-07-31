

خبيرة الأبراج: مواليد ٣٠ يوليو شخصية طموحه ونشيطة خبيرة الأبراج: مواليد ٣٠ يوليو شخصية طموحه ونشيطة

يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة شخصيتهم من تاريخ ميلادهم ويسمى ذلك بـ«علم الأرقام»، وإليكم بعض الصفات الأساسية لمواليد يوم ٣٠ يوليو، بحسب خبيرة الابراج عبير فؤاد.



في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 30 يوليو فإن ذلك يعني أنك طموح وتضع أمامك أهداف ومصالح متعددة.. أنت نشيط وبارع في العلاقات، وتعرف كيف تثبت وجودك وتبرز مواهبك لكن قد تندفع بقوة في انفعالاتك.



نصيحة مواليد ٣٠ يوليو لعام ٢٠٢١:

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في عام ٢٠٢١ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تكون هناك صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك تشعر بالحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.ويصنف مواليد ٣٠ يوليو من ضمن مواليد برج «الاسد» ، والأسد من الأبراج النارية، ويعتبر كذلك من الأبراج الكريمة والمتفائلة ، ويعد مواليد أبراج «برج الدلو، برج الأسد، برج القوس»، من المتوافقين مع برج الأسد، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «الحوت، الثور، الجدي ».ويتميز برج الأسد بشخصيته القوية والمجتهدة، وهم يمتلكون كاريزما عالية، كما أنهم من الشخصيات المتفائلة دائما، الأسد من الشخصيات القادرة على تحمل المسؤولية ، كما أنه من الأبراج الاجتماعية ولكن بالحد المعقول، ويتصف برج الأسد كذلك بأنه من الشخصيات الذكية والمخلصة جدا لأسرتها، ويتميز بالذكاء الشديد والواقعية.أما عيوب برج الأسد فتتمثل في أنه من الأبراج النرجسية ومحكوم عليهم دائما بالغرور، مواليد برج الأسد من الشخصيات العصبية للغاية، ومن الصعب تغير أراء ومعتقدات برج الأسد بسهولة.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الأسد فهي محاولة التخلص من التشدد والبعد عن التشبث بأرائك فقط ، وحاول أن تكون دبلوماسي، وانظر للأمور بطريقة تعمقيه أكثر.