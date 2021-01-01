

سعر poco x3 gt.. أحداث هواتف شاومي بمواصفات مميزة سعر poco x3 gt.. أحداث هواتف شاومي بمواصفات مميزة

أعلنت شاومي عن أحدث هواتفها المحمولة في عام 2021 من نوعية البوكو وهو هاتف poco x3 gt، ليقدم تجربة جديدة ومميزة للمستخدمين، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف في الأسواق المصرية خلال أيام شهر أغسطس المقبل، ويتميز الهاتف بالعديم من المميزات والمواصفات جعلت الجميع يبحث عن سعر poco x3 gt.



سعر poco x3 gt.. ومواصفاته

وقبل الحديث عن سعر poco x3 gt، نستعرض مواصفات الهاتف، حيث يأتي بشاشة IPS LCD بمساحة 6.6 إنش بجودة FULL HD بدقة 1080×2400 بكسل مع أبعاد عرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب، كما تأتي أبعاد الهاتف 163.3×75.9×8.9 ملم مع وزن 193 جراما.



وعند بحث المستخدمين عن سعر poco x3 gt، يحاولون معرفة أبرز مواصفات poco x3 gt، فالهاتف يأتي بأكثر من إصدار بالنسبة للميموري ومساحة التخزين، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا باي، بينما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، ولكن لا يدعم الهاتف كارت الميموري، ويدعم شبكات الجيل الخامس.

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أبرز ما يجعل سعر poco x3 gt مناسبًاومن أبرز الأشياء التي تميز هاتف شاومي الجديد وتجعل سعر poco x3 gt مناسبًا هي الكاميرا، فالأمامية منها تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5، بينما الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية، الأولى منها بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة إلى الفلاش، ويدعم الهاتف التصوير بجودة 4K.وبطارية هاتف poco x3 gt تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات ويمكنه العمل كباور بنك لشحن أية هاتف آخر، وبه العديد من الألوان مثل اللون الأسود وباللون الأزرق وباللون الأبيض.سعر poco x3 gtوسعر poco x3 gt تبلغ النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5000 جنيه، والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5500 جنيه.