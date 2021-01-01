سعر poco x3 gt.. أحداث هواتف شاومي بمواصفات مميزة

أعلنت شاومي عن أحدث هواتفها المحمولة في عام 2021 من نوعية البوكو وهو هاتف poco x3 gt، ليقدم تجربة جديدة ومميزة للمستخدمين، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف في الأسواق المصرية خلال أيام شهر أغسطس المقبل، ويتميز الهاتف بالعديم من المميزات والمواصفات جعلت الجميع يبحث عن سعر poco x3 gt.
سعر poco x3 gt.. ومواصفاته
وقبل الحديث عن سعر poco x3 gt، نستعرض مواصفات الهاتف، حيث يأتي بشاشة IPS LCD بمساحة 6.6 إنش بجودة FULL HD بدقة 1080×2400 بكسل مع أبعاد عرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب، كما تأتي أبعاد الهاتف 163.3×75.9×8.9 ملم مع وزن 193 جراما.
وعند بحث المستخدمين عن سعر poco x3 gt، يحاولون معرفة أبرز مواصفات poco x3 gt، فالهاتف يأتي بأكثر من إصدار بالنسبة للميموري ومساحة التخزين، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا باي، بينما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، ولكن لا يدعم الهاتف كارت الميموري، ويدعم شبكات الجيل الخامس.
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