

مهارة صنع المجسمات.."محمد"صمم المسجد الكبير بعزبة النخل من عصاية الشيش طاووق مهارة صنع المجسمات.."محمد"صمم المسجد الكبير بعزبة النخل من عصاية الشيش طاووق

يجلس يوميًا ممسكًا بالمواسير الحديد التي يصنع منها "السقالات" التي تستخدم في البناء، ولكنه ذات مرة كان جالسًا ممسكًا ببعض أعواد شيش الطاووق الخشبية، ودون أن يدري وجد نفسه يصنع منها مجسمًا لـ "سقالة"، فاكتشف صدفة موهبته في تشكيل العيدان الخشبية، وعيدان الكبريت، إنه الشاب الثلاثيني الذي انتشرت صورة مجسمًا من صنع يديه طوله 170 سم للمسجد الكبير بعزبة النخل على صفحات السوشيال ميديا، تلك التي قال عنها إنها استغرقت وقت 14 شهرًا من العمل دون يأس حتى تصل إلى تلك النتيجة النهائية، إنه الفنان محمد حسين.



بدأ "حسين" حديثه لـ "اليوم السابع" قائلًا: "أنا شغال فني سقالات في شركة بترول، وكنت قاعد في مرة ونفذت سقالة بعصاية الشيش طاووق، ومن هنا سيطرت الفكرة عليا، وبعدها تم بناء مسجد بعزبة النخل شكله كان عجبني جدًا، فقررت أنفذه بعصاية الشيش ."



وتابع "محمد" حديثه قائلًا: "في البداية كنت قلقان لأن شكل المسجد على الطبيعة جميل جدًا، وفيه تفاصيل كتير، بس أخدت الخطوة وبدأت في التنفيذ، وبدأت أجمع الأدوات المستخدمة زي عصيان الشيش طاووق، والآيس كريم، وبعض أعواد الكبريت الخشب."

وأضاف صاحب مجسم المسجد، إنه بالرغم من صعوبة استخدام الأدوات بسبب صغر حجها والدقة المطلوبة في تنفيذها، إلا أنه كان مصممًا على أن يكون المسجد نفس شكل ذلك الطبيعي، وبالرغم أيضًا من أنه استغرق وقتًا ليس بالقليل في صناعته، حيث تراوح من 13 لـ 14 شهرا، إلا أنه كان حريصًا على العمل فيه يومًا من 4 لـ 5 ساعات عمل، وعن النتيجة يقول: "بعد الانتهاء من المجسم أنا شخصيًا كنت منبهر جدًا، لأن أنا شخص أول مرة أجرب حاجة، وبالفعل نفذت التصميم بالظبط"، وعن عدد القطع التي تم استخدامها قال إنها تتراوح ما بين 8 ألف لـ 9 ألف قطعة متنوعة ما بين عصاية الآيس كريم وعصاية الشيش طاووق.ويوضح "حسين" قائلًا: "انتهيت من المجسم، وبدأت في تنفيذ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وأكد أنه لا يتقاضى أي أجر عن هذه التصميمات، كما أنها غير قابلة للبيع، ولكن سوف يضعها كهدية بالمسجد، وسوف يتم تسليم مسجد عزبة النخل خلال الافتتاح، وأيضًا سوف ينتهي من تنفيذ مسجد الفتاح العليم وكذلك تسليمه بالمسجد.ويقول "محمد": "بالرغم من استغراقي للكثير من الوقت، لكن لم يصيبني اليأس ولو لساعة واحدة، بل على العكس، فقد كنت دائمًا على يقين بأني سوف أنفذ شيء يحصل على إعجاب الكثير من الأصدقاء، وبالفعل نال المجسم إعجاب الكثير من جمهور السوشيال ميديا"، وبحديثه عن أكثر الداعمين له في حياته قال إنه كان دائمًا يقول لنفسه: "مش مهم الوقت المهم تطلع حاجة تعجب الناس"، ثم حمد الله قائلًا: "الحمد لله حصلت على إعجاب ناس كتير، واتعرض عليا مبلغ في مسجد عزبة النخل، لكن أنا هدفي من البداية غير ربحي، وناوي أسلمه هدية خلال الافتتاح."











