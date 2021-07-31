

حاجات هتساعدك ..إزاى تقضى ويك إند من غير حر وتلزيق؟ حاجات هتساعدك ..إزاى تقضى ويك إند من غير حر وتلزيق؟

نعانى طوال فصل الصيف من ارتفاع درجة حرارة الطقس، والتعرق الشديد، لذلك يحرص الكثير على الهروب من الطقس الحار، بتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، لذلك قد يؤجل التنزه مع أفراد أسرته في يوم الإجازة الأسبوعية، وحتى تستطيع إجازة سعيدة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح تساعد على قضاء إجازة أسبوعية دون الشعور بالحر الشديد.



إزاى تقضى ويك إند من غير حر وتلزيق؟



خليك في البيت



يفضل الجلوس في المنزل خلال فترة النهار، لتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، والشعور بالحر الشديد، وتجنب التجمعات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يفضل الجلوس في المنزل.



اقفل الشبابيك



وفى النصيحة الثانية، التي يجب تطبيقها، هو إغلاق النوافذ لتجنب أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المنزل، مع تعليق ستائر داكنة اللون وثقيلة حتى تساعد على منع دخول أشعة الشمس للغرف.

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زود كفاءة المراوحيمكن اللجوء لبعض الحيل التي تساعد على توفير فاتورة الكهرباء، مثل وضع لوح ثلج أمام المروحة لترطيب الغرفة، أو تعليق ستائر مبللة على النافذة لتساعد في ترطيب الغرفة.خليك في الألوان الفاتحةيجب ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحة طوال اليوم، حيث تساعد على تجنب الشعور بالحر، كما يفضل ارتداء الملابس القصيرة، حتى تشعر بالانتعاش والحيوية.خليك في المشروبات الطبيعيةيفضل تجنب تناول المشروبات الساخنة طوال اليوم، واستبدالها بمشروبات طبيعية باردة خالية من السكر، تساعد على الشعور بالانتعاش والحيوية، أو تناول بعض المثلجات المصنوعة في المنزل، والتي تساعد على تجنب الشعور بالحر.