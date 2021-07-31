حاجات هتساعدك ..إزاى تقضى ويك إند من غير حر وتلزيق؟

نعانى طوال فصل الصيف من ارتفاع درجة حرارة الطقس، والتعرق الشديد، لذلك يحرص الكثير على الهروب من الطقس الحار، بتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، لذلك قد يؤجل التنزه مع أفراد أسرته في يوم الإجازة الأسبوعية، وحتى تستطيع إجازة سعيدة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح تساعد على قضاء إجازة أسبوعية دون الشعور بالحر الشديد.
إزاى تقضى ويك إند من غير حر وتلزيق؟
خليك في البيت
يفضل الجلوس في المنزل خلال فترة النهار، لتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، والشعور بالحر الشديد، وتجنب التجمعات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يفضل الجلوس في المنزل.
اقفل الشبابيك
وفى النصيحة الثانية، التي يجب تطبيقها، هو إغلاق النوافذ لتجنب أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المنزل، مع تعليق ستائر داكنة اللون وثقيلة حتى تساعد على منع دخول أشعة الشمس للغرف.
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