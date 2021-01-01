

جوجل تحذر من 25 تطبيقا جديدا على هاتفك تسرق أموالك: احذفها فورا جوجل تحذر من 25 تطبيقا جديدا على هاتفك تسرق أموالك: احذفها فورا

حذرت شركة جوجل، مستخدمي هواتف أندرويد من 25 تطبيقًا جديدًا، قد تكلف المستخدمين دفع أموال باهظة حالة الإبقاء عليها دون حذفها، وجاءت تلك التحذيرات، بعد مرور أيام قليلة على حظر شركة جوجل لـ9 تطبيقات تقوم بسرقة كلمات المرور الخاصة بحسابات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمستخدمي هذه التطبيقات.



وقامت شركة البحث الشهيرة بإزالة 25 تطبيقًا جديدا من متجر «جوجل بلاي» الخاص بها مع هذه المجموعة الأخيرة التي تستهدف أولئك الذين يحاولون جني الأموال عبر أحدث طرق تعدين العملات المشفرة، حيث ازدهر هذا النوع الجديد من العملات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة مع محاولة أعداد هائلة من الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع، بحسب موقع «إكسبريس» البريطاني.



ويستخدم تعدين العملة المشفرة (AKA - تعدين التشفير)، قوة معالجة أجهزة الكمبيوتر لحل المشكلات الرياضية المعقدة التي تتحقق من معاملات العملة المشفرة، ثم تتم مكافأة المعدنين بكمية صغيرة من العملات المشفرة.

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وزعمت التطبيقات التي تم حظرها مؤخرًا بواسطة جوجل، أنها تقدم خدمات التعدين التي تدر المال مقابل رسوم شهرية، وبمجرد تسجيل الدخول، يتم تزويد المستخدم بلوحة معلومات النشاط التي تعرض مدى جودة أداء التطبيق والأموال التي يتم جنيها.وبناءً على تحليل الفريق الأمني في شركة «Lookout» الذي اكتشف التطبيقات الخبيثة، يُعتقد أن تلك التطبيقات خدعت أكثر من 93000 مستخدم، وسرقوا ما لا يقل عن 350 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 5.4 مليون جنيه.وبمجرد إخبار «جوجل» بالمشكلة، قامت الشركة الشهيرة على الفور بإزالة هذه التطبيقات من «جوجل بلاي».اقرأ أيضًا.. 9 تطبيقات على هاتفك تسرق حسابك على فيس بوك: احذفها فوراً25 تطبيقًا حذرت منها جوجل1- Mr Bitcoin.2- Star BTC.3- Bitcoin Burn.4- Moon BAT.5- Multi Coins.6- Bito Holic.7- Bito Hash.8- BitHash.9- BitcoinCash Miner.10- Airdrop.11- Bright Miner.12- Pink BTC.13- XMR Miner.14- COIN Master.15- ETHMINER PRO.16- Crypto Cloud Miner pro.17- Mining Machine.18- Btc Miner pro.19- Bito Miner.20- BTC CLOUD.21- BTC Cash.22- Black Crypto.23- Cloud Mining.24- Crypto Pro-Miner.25- Top Coins.