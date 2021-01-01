

احذفها فوراً: 9 تطبيقات على هاتفك تسرق حسابك على فيس بوك احذفها فوراً: 9 تطبيقات على هاتفك تسرق حسابك على فيس بوك

اعتاد مستخدمو الهواتف المحمولة تنزيل العديد من التطبيقات التي يمكنها أن تساعدهم في استخدام أجهزتهم الذكية بأفضل صورة، دون الاكتراث لحجم الثغرات التي يمكن أن تحملها داخلها، على غرار الـ9 تطبيقات التي أزالتها شركة جوجل مؤخرا، نظرًا لأنها تسرق حسابات موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك».



واكتشف محللو البرامج في شركة «Doctor Web» الخاصة بمكافحة البرامج الضارة، وجود 9 تطبيقات على متجر «جوجل بلاي»، تسرق كلمات مرور مستخدمي فيس بوك على أجهزة أندرويد، وفقا لما ذكره موقع «gadgetsnow» التقني المتخصص.



واعتمدت تلك التطبيقات على استخدام «حصان طراودة»، وهو نوع من البرامج الضارة يتخفى داخل التطبيقات باعتباره تطبيق شرعي، وعلى الرغم من قيام المستخدمين بتنزيلها لأكثر من 5.8 ملايين مرة، إلا أن جوجل بادرت بإزالة تلك التطبيقات الضارة عقب إبلاغ الشركة بها.

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وقامت تلك التطبيقات بخداع مستخدميها، عن طريق مطالبتهم بتسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية على فيس بوك في صفحة الويب، بعد ذلك، قاموا بتحميل JavaScript المستلمة في نفس صفحة الويب، ثم تم استخدام برنامج نصي لاختراق بيانات تسجيل الدخول التي تم إدخالها.9 تطبيقات أزالتها جوجل بسبب سرقتها حسابات فيسبوك: احذفها الآن- PIP Photo، هو تطبيق لتحرير الصور، تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة.- Processing Photo، تطبيق لعمل تعديلات على الصور، تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة.- Rubbish Cleaner، تطبيق لتحسين أداء الهاتف، تم تنزيله أكثر من مليون مرة.- Horoscope Daily، تم تنزيل التطبيق أكثر من مليون مرة.- Inwell Fitness، تطبيق للياقة البدنية، تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة.- App Lock Keep، تطبيق لغلق التطبيقات الأخرى بكلمات مرور لتصبح أكثر أمانا، تم تنزيله أكثر من 5 آلاف مرة.- Lockit Master، تم تنزيل التطبيق أكثر من 5 ملايين مرة.- Horoscope Pi، تم تنزيله أكثر من ألف مرة.- App Lock Manager، تم تنزيله حوالي 10 مرات فقط.