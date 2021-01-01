

لتجنب استعادة صورك.. 8 خطوات تأكد من تطبيقها قبل بيع هاتفك المحمول لتجنب استعادة صورك.. 8 خطوات تأكد من تطبيقها قبل بيع هاتفك المحمول

يتطلع مستخدموا الهواتف المحمولة بين الحين والآخر لتجديدها من أجل الحصول على نسخة أحدث، ولكن تسيطر عليهم مخاوف عديدة تتمثل قلب صاحب الهاتف من استيلاء المشتري الجديد للهاتف على الصور أو البيانات الشخصية.



وعلى الرغم من قيام مستخدمي الهواتف المحمولة بمسح الصور والبيانات الشخصية قبل بيع هواتفهم، إلا أنهم يرتكبون بعض الأخطاء تتيح للمشتري الجديد إمكانية استعادة تلك البيانات باستخدام بعض البرامج البسيطة، يتمثل أبرزها في الاكتفاء بالدخول على الإعدادات وعمل إعادة ضبط مصنع.



خطوات ينصح باتباعها قبل بيع هاتفك المحمول

ونظرًا لرغبة مستخدمي الهواتف المحمولة في تجنب الأخطاء التي تجعلهم فريسة سهلة أمام الهاكرز للاستيلاء على بياناتهم الشخصية، لذلك يوضح لكم مصطفى وحيد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ«الوطن»، خطوات يجب اتباعها قبل بيع هاتفك المحمول لضمان عدم إمكانية استعادة صورك الشخصية، تتمثل في التالي.

قد يعجبك أيضا...

- إغلاق الهاتف المحمول.- الظغط على زرار الـ«power» تزامنا مع النقر على زرار سهم زيادة الصوت باستمرار.- تستمر بالضغط بتلك الطريقة حتى يبدأ الهاتف في التشغيل، ثم اترك زرار الـ«power»، واستمر في الضغط على زرار سهم زيادة الصوت حتى يفتح لك نافذة جديدة في الهاتف، تتيح لك عدة خيارات.- ثم فقم باختيار wipe data/factory reset.- ثم عمل إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع.- بعد ذلك سيقوم الهاتف بعمل format.- سيظهر بعد ذلك reboot system now، عليك الضغط حينها على ok باستخدام زرار الـ«power».- بعد إعادة تشغيل الهاتف، عليك القيام بتصوير مئات الصور العشوائية من هاتفك، ثم القيام بتلك الخطوات السابقة لحذفها مرتين، وذلك لضمان عدم قدرة المشتري الجديد للهاتف على استعادة تلك الصور بأي نوع من البرامج المختلفة.