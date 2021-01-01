تعرف علي حالة الطقس الأسبوع القادم

استمرار الارتفاع في درجات الحرارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك نسب رطوبة عالية على كافة الأنحاء.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع درجات الحرارة، يستمر بشكل ملحوظ اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأربعاء المقبل، ويكون الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.
ويكون ارتفاع درجات الحرارة، في ساعات الليل ملحوظ أيضا، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
أمطار ورياح
بينما تكون الظواهر الجوية المصاحبه لهذا الارتفاع في درجات الحرارة، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وخلال منتصف الأسبوع، تكسر ارتفاع درجات الحرارة، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تكون على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة، على محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 26
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 25
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.
أما عن نسب الرطوبة المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.
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