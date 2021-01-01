ذكرت مجموعة عسكرية بريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى.
قال البيان المقتضب الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن التحقيق جار في الحادث الذي وصفه بأنه حدث في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.
يقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.
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التعليقات على سفينة أسرائيلية تتعرض لهجوم في بحر العرب
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