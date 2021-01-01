سفينة أسرائيلية تتعرض لهجوم في بحر العرب

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سفينة أسرائيلية تتعرض لهجوم في بحر العرب

ذكرت مجموعة عسكرية بريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى.

قال البيان المقتضب الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن التحقيق جار في الحادث الذي وصفه بأنه حدث في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

يقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

لم يخض البيان في تفاصيل أخرى ليقول إنه يشتبه في أن الهجوم لم يتضمن قرصنة.

في وقت سابق يوم الخميس، قالت الجماعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم يعلق الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الحادث.

المصدر: elbalad

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