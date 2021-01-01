خسر منتخب قطر امام منافسه أمريكا بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية .
وجاء هدف أمريكا عن طريق غياسي زاردس في الدقيقة 86 من عمر اللقاء
وشارك منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف ببطاقة دعوة من الاتحاد القاري في إطار استعدادات قطر لإستضافة كأس العالم 2022
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التعليقات على خروج منتخب قطر من بطولة الكأس الذهبية .. فيديو
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