خروج منتخب قطر من بطولة الكأس الذهبية .. فيديو

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منتخب قطر

خسر منتخب قطر امام منافسه أمريكا بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية .

وجاء هدف أمريكا عن طريق غياسي زاردس في الدقيقة 86 من عمر اللقاء

وشارك منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف ببطاقة دعوة من الاتحاد القاري في إطار استعدادات قطر لإستضافة كأس العالم 2022

وتأهل منتخب أمريكا الي نهائي بطولة الكونكاكاف ليواجه منتخب المكسيك يوم 1 أغسطس المقبل .

مشوار قطر في بطولة الكونكاكاف “ الكأس الذهبية ”
وكان منتخب قطر تصدر مجموعة بطولة الكونكاكاف بعد الفوز علي منتخبي جرنادا والهندوراس وتعادل مع بنما

وفي ربع نهائي بطولة الكونكاكاف حقق قطر الفوز علي السلفادور .

المصدر: elbalad

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