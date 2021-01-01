ليفربول يخسر وديا أمام هيرتا برلين 4-3 .. فيديو



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

خسر فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أمام نظيره هيرتا برلين الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب "تيفولي"، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022.



وبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا مع ليفربول وغادر مستبدلا في الشوط الثاني من اللقاء، في ظل رغبة المدير الفني يورجن كلوب في إشراك جميع لاعبيه المتاحين.



كما شهد اللقاء، عودة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز للعب مع ليفربول، بعد غياب طويل عن الملاعب بداعي الإصابة، حيث شاركا في الدقيقة 70 من أحداث المواجهة.

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انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث تقدم فريق هيرتا برلين الألماني بهدفين عن طريق سانتياجو اسكاسيبار وسوات سيردار في الدقيقتين 21 و31.وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 36، قبل أن يسجل الياباني مينامينو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 42 بأسيست رائع بالكعب من محمد صلاح.في الشوط الثاني، سجل المهاجم ستيفان يوفيتيتش هدفي هيرتا برلين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و80، قبل أن يحرز أليكس تشامبرلين هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 88.وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالى..حراسة المرمى: كيليرخط الدفاع: أرنولد ، كوناتى ، ماتيب ، تسيميكاسخط الوسط: كيتا ، إليوت ، ميلنرخط الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، مينامينووكان ليفربول قد خاض 3 مباريات ودية، في معسكر النمسا، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022، استهلها بالتعادل 1-1 مع نظيره فريق ووكر إنسبروك النمساوي، في مباراة لمدة 30 دقيقة فقط.كما تعادل ليفربول في الودية الثانية أمام شتوتجارت الألماني بنفس النتيجة 1-1 في نفس اليوم، في مباراة لمدة 30 دقيقة أيضا، وهي المباراة التي شارك فيها محمد صلاح.وفاز ليفربول في الودية الثالثة على نظيره فريق ماينز الألماني بهدف دون مقابل، يوم الجمعة الماضي، في اللقاء الذي شارك خلاله محمد صلاح في أول 45 دقيقة.https://player.streamkora.com/player/html/1hYj6Sqt8wjBd?popup=fromblocked&autoplay=1