دار الإفتاء توضح .. الفرق بين شهيد الدنيا و الشهيد في الآخرة

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معنى شهيد الدنيا وهل هناك فرق بينه وبين شهيد الآخرة .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشهداء ثلاثة أنواع هم "شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة فقط وشهيد الدنيا فقط".



أما عن شهيد الدنيا والآخرة فهو من يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فيقتل فى الحرب مع الأعداء، فى سبيل الله وهذا لا يغسل ولايكفن وإنما يصلى عليه يكفن بدمائه هكذا ويحظى بثواب الشهيد.

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وأضاف: أما شهيد الآخرة الذى يموت مبطونًا أو يموت غريق أو حريق أو فى حادث أو محروقاً ويعامل معاملة الشخص العادى من حيث الغسل والدفن ويحظى فى الآخرة بثواب الشهيد، وعن شهيد الدنيا الذى مات فى الجهاد أو القتال إلا أنه لم يخرج لإعلاء كلمة الله وحماية الوطن وإنما خرج ليقال عليه كذا وكذا فى الدنيا ذلك الشخص يعامل فى الدنيا معاملة الشهيد إنما فى الاخرة يحاسب وفقاً لنيته.وتابع: فما دام العمل ليس لوجه الله تعالى فلا وزن له فالله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصاً مبتغياً به وجه الله جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أرأيتَ رجلًا غزا يلتمسُ الأجرَ والذِّكرَ ، ما لَهُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا شيءَ لَهُ فأعادَها ثلاثَ مرَّاتٍ ، يقولُ لَهُ رسولُ اللَّهِ : لا شيءَ لَهُ ثمَّ قالَ : إنَّ اللَّهَ لا يقبلُ منَ العملِ إلَّا ما كانَ لَهُ خالصًا ، وابتغيَ بِهِ وجهُهُمراتب الشهداءأعدّ الله سبحانه وتعالى للشهداء مكانة عليا في جنانه، كما كرّمهم بالرحمة والمغفرة، ويبقيهم الله سبحانه وتعالى أحياءً يرزقون في رحابه، ويشترط في الشهيد حتى ينال هذا الأجر العظيم إخلاص النية في القتال بسبيل الله تعالى، وعازمًا على ترك الدنيا وملذاتها طلبًا لرضا الله سبحانه وتعالى.مكانة الشهيديعتبر الجهاد أعلى مراتب بيع الدنيا وشراء الآخرة بالجهاد بالنفس، ويعتبر الفوز العظيم الوارد ذكره في مصادر التشريع، وهي كالتالي: في القرآن الكريم جاء ذكر الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله تعالى في مواضع متعددة في القرآن الكريم، فقال تعالى في كتابه العزيز: «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا أتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)» (سورة آل عمران)، وبينت الآيات القرآنية ما ينتظر الشهداء من أجر وثواب عظيم، إذ أعد الله تعالى لهم الخلود في الجنة والرحمة والمغفرة. في السنة النبوية.أجر الشهيد عند الله تعالىيأمنه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر وعذابه.يرفع الله سبحانه وتعالى الشهيد بمنزلة فضلى ويعتبره الله سبحانه وتعالى من خير الناس منزلة.تفوح من دمه رائحة المسك ويحليه الله عز وجّل من حلية الإيمان.يجعل الله سبحانه وتعالى روح الشهيد تطوف في ظل عرشه في في جوف طير أخضر يرتاد أنهار الجنة.