تعرف علي مواصفات القنبلة غير النووية الأضخم بالعالم

عادت الأضواء لتسلط من جديد على القنبلة الشهيرة "جي بي يو- 57"، وهي القنبلة الأضخم في العالم، والتي يمكنها تدمير منشآت تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وذلك بعد تجدد الحديث عن إمكانية تزويد الولايات المتحدة، إسرائيل بها.
وقال زميل معهد واشنطن، دينس روس، الذي كان المساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما، هذا الأسبوع، إنه "من خلال تزويد إدارة الرئيس جو بايدن، إسرائيل، بهذه القنبلة الخارقة، يُمكن أن يكون ذلك حافزا لإيران من أجل الانخراط في العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق قوي"، في إشارة إلى المحادثات النووية مع إيران. فما هي مواصفات هذه القنبلة؟.
وتحمل القنبلة "جي بي يو- 57" الأضخم في العالم عدة ألقاب، لجهة قدرتها الفائقة على اختراق ودك الحصون العتيدة، ولعمق هو الأكبر على الإطلاق مقارنة بنظيراتها.
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