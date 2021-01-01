تجنب أخطاء الديكور في منزلك بطرق عديدة

عند تأسيس الديكور في منزل جديد والاستعداد لوضع الأثاث به، قد يقع البعض في عدة أخطاء يمكن تجنبها ببعض الحيل التي تعطي شكلاً مميزًا نتيجة استغلال المساحات بطريقة صحيحة.
تقول مصممة الديكور سومية غانم، لتفادي أخطاء فرش المنزل، ضعي الأثاث على السجادة مباشرة بحيث يتبقى نحو 12-18 بوصة بين حافة الأثاث وحافة السجادة.
وأضافت سومية غانم، رتبي الأشياء بحيث لا يوجد أثاث على السجادة على الإطلاق، وفي هذه الحالة، من المهم ألا تكون السجادة صغيرة جدًا لأنها ستخلق إحساسًا بالفوضى في الغرفة، كما يجب وضع الأثاث بحيث تقف أرجله الأمامية فقط على السجادة.
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