تجنب أخطاء الديكور في منزلك بطرق عديدة

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تجنب أخطاء الديكور

عند تأسيس الديكور في منزل جديد والاستعداد لوضع الأثاث به، قد يقع البعض في عدة أخطاء يمكن تجنبها ببعض الحيل التي تعطي شكلاً مميزًا نتيجة استغلال المساحات بطريقة صحيحة.

تقول مصممة الديكور سومية غانم، لتفادي أخطاء فرش المنزل، ضعي الأثاث على السجادة مباشرة بحيث يتبقى نحو 12-18 بوصة بين حافة الأثاث وحافة السجادة.


وأضافت سومية غانم، رتبي الأشياء بحيث لا يوجد أثاث على السجادة على الإطلاق، وفي هذه الحالة، من المهم ألا تكون السجادة صغيرة جدًا لأنها ستخلق إحساسًا بالفوضى في الغرفة، كما يجب وضع الأثاث بحيث تقف أرجله الأمامية فقط على السجادة.

وأضافت سومية غانم، عند تصميم المطبخ، من الأفضل عند اختيار الديكور في المنزل أولًا اختيار أدوات المطبخ مثل الثلاجة، وغسالة الصحون، وفرن الميكروويف، والأشياء الضرورية الأخرى، ووضعها في الأماكن الصحيحة، ثم اختيار وحدات المطبخ، مثل طاولة الطعام، إلخ .

وأشارت مصممة الديكور سومية غانم، عندما تكون مساحة الحمام كبيرة حقًا، غالبًا ما يضع البعض جميع الأثاث والسباكة على طول الجدران وينتهي بهم الأمر بوجود الكثير من المساحة الفارغة في المنتصف.

في هذه الحالة يفضل بتقسيم الغرفة إلى مناطق، حيث يمكن أن يتم ذلك بمساعدة جدار زجاجي أو حواجز أو حتى شاشات قابلة للطي، كما أن الخيار الأفضل هو تقسيم الغرفة إلى جزأين أو 3 أجزاء: منطقة غسيل ومرحاض ومنطقة استحمام لأختيار الديكور بشكل مريح ومرتب.

المصدر: elbalad

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