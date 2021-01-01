للبنات والسيدات .. نصائح عند شراء المكياج



شراء المكياج شراء المكياج

تحتار الكثير من الفتيات و البنات في اختيار المكياج الذي يتناسب مع وجهها و في نفس الوقت يكون المكياج جيد و ليس من المنتجات الرديئة التي تؤدي إلى أضرار جسيمة بالبشرة.







على عكس الأحذية والسيارات والأثاث، نادرًا ما يتم بيع المكياج في الواقع ، لسنوات ، كانت الطريقة الوحيدة للحصول على صفقة تجميل هي اقتحام متجر متعدد الأقسام خلال أسبوع الهدايا مع الشراء وتسجيل نقاطك قبل نفادها، لكن مشهد الجمال تغير، وذلك بفضل انتشار البوتيكات والمتاجر عبر الإنترنت ، أصبحت المنافسة على جمالك شرسة ، مما يجبر تجار التجزئة على إيجاد طرق مبتكرة لجذبك إلى متاجرهم.

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اتبع هذه النصائح عند شراء المكياجكشف موقع realsimple.، عن عدة نصائح يجب مراعاتها قبل شراء المكياج ..-جرب قبل أن تشتريفي أي مكان تقريبًا تذهب إليه لشراء أحمر الشفاه أو الشامبو الجاف ، يمكنك (ويجب) أن تتوقع إذنًا لاختبار منتج ما قبل شرائه. تقول سارة سكيربول ، خبيرة التسوق في RetailMeNot: "في محاولة لمواكبة البوتيكات والمتاجر متعددة الأقسام ، يوجد لدى العديد من الصيدليات الآن أيضًا وحدات اختبار وموظفو مبيعات عائمون لمساعدة المستهلكين على اختيار الظل". "وإذا لم يكن هناك مختبِر ، فقد يُسمح لمندوب المبيعات بفتح واحد.-اطلب عينة للذهابعندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، فقد تحتاج إلى تجربة أحد المنتجات لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كان يناسبك أم لا، لذا اطلب عينة.تقول ماري نيل مادوكس ، مديرة التجميل الوطنية في نوردستروم: "في نوردستروم ، نخزن قوارير ومرطبانات صغيرة حتى نتمكن بسهولة من تقديم عينة من أي شيء تقريبًا". تقدم Dillardأيضًا عينات من كريم الأساس والعطر ، وهما عنصران يرغب العملاء في العيش بهما قليلاً قبل الاستثمار فيهما.-استفد من الخبرة المجانيةهل تتجه إلى حفلة وتريد إلقاء نظرة على العين؟ تقدم معظم المتاجر الآن دروسًا مجانية في الماكياج (أو قابلة للاسترداد عند الشراء) وخدمات العناية بالبشرة والمزيد.بعض الأمثلة: في Nordstrom، تقدم Lancômeدرسًا تعليميًا بعنوان "No Filter Needed" حول التصحيح والإخفاء ؛ يقدم ساكس فيفث أفينيو علاجات للوجه أثناء التنقل لمدة 15 دقيقة ؛ وسيفورا لديها فصول جماعية حول مجموعة واسعة من الموضوعات ، مثل تطبيق الرموش الصناعية وتشكيل الحاجب وحيل المكياج لمعالجة الآثار المرئية لعلاج السرطان.-اختر المكياج المناسب للون بشرتكيختلف لون كل شخص عن الآخر ، وقد لا يرسمك الظل الذي يبدو رائعًا على أفضل صديق لك في أفضل إضاءة، جرب الذهاب إلى متجر متعدد الأقسام أو متجر متخصص للمكياج للحصول على استشارة حول الألوان.-إذا كانت بشرتك فاتحة ، فتسوقي من المنتجات ذات اللون الوردي الناعم والبني الفاتح والبيج، تجنب اللون الأحمر البرتقالي.-إذا كانت بشرتك متوسطة الشقراء ، فتسوقي للمنتجات ذات الدرجات التحتية من الأصفر والذهبي.-إذا كانت بشرتك متوسطة إلى داكنة ، فتسوق للمنتجات ذات اللون البني ، مثل الكراميل والعسل.-إذا كانت بشرتك داكنة ، فتسوقي للمنتجات ذات الألوان المعدنية ، مثل النحاس أو البرونز.