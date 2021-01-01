طريقة لعمل كباب الحلة على الفحم بطريقة مميزة

كباب الحلة
يعشق الكثير من الأشخاص تناول كباب الحلة، لذلك نقدم لهؤلاء مفاجئة بتناول كباب الحلة ولكن بمذاق الفحم.
قدمت الشيف نورهان ميشيل، أسهل طريقة لعمل كباب حلة على الفحم، خلال تقديمها برنامج «سفرة دايمة» المذاع على فضائية «صدى البلد».
المكونات
نصف كيلو كباب مكعبات متوسطة – نصف كيلو بصل دوائر – ثوم فريش – سكر – كوب بودرة ديمي جلاس – سمنة بلدي – زيت – مكعبين فحم – ماء مغلي – جوزة الطيب.
الطريقة
وضع اللحم على بودرة الديمي جلاس الجاهزة، ثم يوضع اللحم على السمن الساخن على الطاسة حتى يشوح ويتغير اللون، وبعدها يقطع البوم مع البصل ويشوح الخليط مكان اللحمة بعد انتشالها في طبق بالخارج، مع وضع زبدة مرة أخرى مع البصل والثوم.
وبعد تشويح البصل والثوم توضع اللحمة مع إضافة مياة مغلية حتى تغطى الكمية كاملة وإضافة الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، وترك الخليط حتى يغلي ويمكن إضافة ملعقة نشا.
الفحم
يتم وضع الفحم في ورقة من الفويل ووضع مادة دهنية من السمن أو الزيت ثم يغطى الوعاء الموجود به كباب الحلة ويقدم بعدها مع الأرز.
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