من المطبخ الإيطالي طريقة عمل اللازانيا



خطوات عمل اللازانيا خطوات عمل اللازانيا

إذا كنتِ من عشاق اللازانيا فيمكن بخطوات سهلة وسريعة تحضيرها فى مطبخك وبمذاق أشهى من المطاعم، وإلى طريقة تحضير اللازانيا للشيف أسامة السيد.





مقادير عمل اللازانيا



15 ورقة من أوراق الريحان المفروم.

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كوب من الحليب.ثلاث ملاعق كبيرة من الطّحين.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.ربع ملعقة من جوزة الطيب المطحونة.250 ملليلتراً من كريمة الطّبخ السّائلة.علبة من شرائح اللازانيا.أربع ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.ثلاثة فصوص من الثّوم المدقوق.400 جرام من اللحم المفروم ناعماً.كوب كبير من الطّماطم المفرومة.ملعقة صغيرة من الملح.500 جرام من جبنة البارميزان المبشورة (أي نوع جبن متوفر).نصف ملعقة من الملح.ب3 طرق غير تقليدية حضري اللأزانيابالبشاميل والجبنة.. طريقة تحضير رول اللازانياطريقة تحضير اللازانيا:تحضير الكريمة1- فى وعاء يوضع الحليب ويضاف الدقيق ويتم خلطهم معاً.2-على نار متوسطة يتم خلط باقى المكونات باستمرار لتتماسك.3-فى وعاء يمكنك إضافة الملح، وجوزة الطيب إلى ووضعهم جانباً وتضاف الكريمة إضافة الكريمة السائلة إلى الوعاء وخلط المكوّنات جيداً.تحضير اللازانيا:1- فى وعاء على النار يوضع زيت الزيتون و الثوم إليه وقليه قليلاً وإضافة اللحم المفروم إلى الوعاء وطهيه جيداً.2- يتم إضافة الطماطم، وأوراق الريحان، والملح، والفلفل إلى الوعاء وخلط المكونات معاً.3- إحضار طبق خاص بالفرن ووضع كمية من صوص الكريمة.4- توزيع شرائح اللازانيا فوق صوص الكريمة البيضاء ووضع كمية من خليط اللحم فوقها.5- تكرار العملية إلى أن يمتلئ الوعاء الخاص بالفرن.6- توضع كمية من صوص الكريمة البيضاء المتبقية على آخر طبقة من اللازانيا وتغطيتها بالجبن المبشور.7- تطهى اللازانيا في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة أربعين دقيقة إلى أن يحمر الوجه وتقدم.