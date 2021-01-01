طريقة تحضير البيتزا بتكلفة قليلة



طريقة تحضير البيتزا طريقة تحضير البيتزا

البيتزا من الوجبات السريعة التى يفضلها الكثير من الأطفال يمكن تحضيرها فى مطبخك إليك طريقة عمل البيتزا إليك وفقا لموقع Bright Side بعض وصفات سريعة للبيتزا





البيتزا الأيطالية



المقادير :لتحضير العجينة:

2 و1/2 كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة النشطة

1 ملعقة صغيرة ملح

للإضافات:

250 جرام من الطماطم المفرومة

150 جرام جبن موزاريلا

2 فص ثوم

ريحان

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من الزعتر ، إذا رغبت في ذلك

فلفل اسود

ملح

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كيفية عمل البيتزا1-في وعاء ينخل الدقيق ؛ نضيف الزيت والملح والخميرة يضاف الماء ويسكب في المنتصف ويحرك الدقيق من الأطراف إلى المنتصف.2-تمزج العجينة باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.3-غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة يمكنك أيضًا وضعها في وعاء ووضعها في وعاء به ماء ساخن.4-أثناء ارتفاع العجينة ، نقطع الثوم ونقليها بالزيت ونضيف الطماطم ونرش الملح والفلفل وتخبز لمدة 15 دقيقة.5-تقسم العجينة إلى قسمين افرد كل قطعة من العجينة بحذر على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق ولفها في دوائر بارتفاع 0.5 سم.4-وزعي صلصة الطماطم فوق البيتزا وضعي فوقها شرائح الموتزاريلا والريحان.تخبز البيتزا لمدة 10 دقائق على حرارة 220 درجة مئوية حتى يذوب الجبن.بيتزا التونةمقادير بيتزا التونة3 ملعقة كبيرة زيت3 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة خميرة فوريةرشة ملحرشة سكررشة حبوب كمون2 ملعقة كبيرة لبن بودرةماء للعجن“ للصوص ”زيتون حلقاتثومزعتر جافملحفلفل أسودزيتللوجهتونةفلفل ألوانجبنة روميجبنة موتزاريلاعصير طماطمطريقة عمل بيتزا التونة1- على درجة حرارة 180 تجهز صينية فرن وتخلط المكونات الجافة معًا ز يضاف الزيت ونقلب مع الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويترك العجين ليختمر حوالي ساعة3- يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة وترص الحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام الطهيالصوص4- على النار يسخن الزيت ثم تضاف جميع المكونات وتترك على النار حتى تتسبك الصلصةالوجه5- تخلط جميع المكونات معا وتوضع على الوجه قبل دخول الفرن .