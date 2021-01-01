حيل سريعة للقضاء على حموضة المعدة



حموضة المعدة حموضة المعدة

علاجات منزلية سريعة من مطبخك لمحاربة الحموضة أعراضها المزعجة الشائعة مثل ألم المعدة الشديد والحرقان ، والانتفاخ إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع .femina.in



1-الموز

يعتبر الموز مفيدًا للغاية لصحة الأمعاء والمعدة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعزز عملية الهضم فهو غني بالبوتاسيوم



2-الحليب البارد

الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله غذاء خارق لصحة العظام ويساعد الكالسيوم في الحفاظ على توازن درجة الحموضة و الهضم السليم.

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هذا هو السبب في أن الحليب البارد يمكن أن يوفر لك راحة فورية من الإحساس بالحرقان الذي يشعر به المرء أثناء الحموضةيمنع الكالسيوم الموجود في الحليب أيضًا تراكم الأحماض ويمنعه ، كما يمتص الحمض الزائد الناتج.تذكر أن الحليب البارد أكثر فاعلية من الحليب الساخن ولا تضيف أي مواد مضافة مثل السكر أو مسحوق الشوكولاتة إلى الحليب.3-بذور الشمرتحتوي بذور الشمر على مركب يسمى Anethole يعمل كعامل مهدئ للمعدة ويمنع التشنج وانتفاخ البطن كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم الجيد كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للقرحة فهو يبرد بطانة المعدة ويساعد في تخفيف الإمساك أيضًابذور الشمر مفيدة جدًا في معالجة عسر الهضم والحموضة عند النساء الحوامل و تعاني الكثير من النساء الحوامل من عسر هضم حاد أثناء الحمل ، لكن يُمنع من تناول الكثير من المواد الغذائية والأدوية.تعمل بذور الشمر كعلاج طبيعي فعال لمعالجة عسر الهضم و الحموضة والارتجاع الحمضي كما أنه مفيدة للأمهات المرضعات حيث من المعروف أنها تزيد حليب الثدي عند النساء المرضعات مضغ عدد قليل من بذور الشمر لتقليل أعراض الحموضة .4-ثوميشعر الكثير من الناس بالدهشة عندما يعرفون أن الثوم علاج طبيعي رائع في علاج عسر الهضم كما انه غنى بمضادات الأكسدة مما يجعله مفيد لصحة القلب ، لكنه قوي بنفس القدر كمضاد للحموضة أيضًا ومحاربة التهاب المعدة والأمعاء إن تضمين الثوم في وجباتك اليومية يمكن أن يحفز بالفعل صحة المعدة ويمنع عسر الهضم وبالتالي الحموضة .