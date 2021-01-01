حيل ستساعدك على التغلب على الانتفاخ



الانتفاخ الانتفاخ

الانتفاخ مشكلة شائعة يواجهها الناس هذه الأيام، يحدث ذلك عندما لا يتم هضم الطعام في المعدة بشكل صحيح مما يؤدي إلى زيادة الغازات في معدتك، إنها واحدة من تلك المشكلات الصحية التي لا يريد أحد مواجهتها، لذلك ، للتغلب على هذا المرض الصحي البسيط.



كشف موقع هيلثي عن بعض الحيل التى تخلصك من الانتفاخ سريعا.



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txt6 نصائح مجربة للتغلب على الانتفاخ بشكل طبيعي

1. اشرب الكثير من الماء

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حاول أن تشرب كوبين على الأقل من الماء عند تناول الأطعمة المالحة لأنها تعمل كمدر للبول مما يساعد على طرد الملح الزائد من جسمك والحفاظ على توازن الأشياء، لذا ، حافظ على شرب الماء وحافظ على صحتك.2. وضع حد على الأطعمة المنتجة للغازاتتجنب الأطعمة المنتجة للغازات عندما تشعر بالانتفاخ وحاول ألا تزيد عن كوب واحد في اليوم. هناك بعض الخضروات التي يمكن أن تجعلك عرضة للغازات مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والبصل والبازلاء وما إلى ذلك ، وحتى تناول القمح والشوفان الزائد يمكن أن يسببالانتفاخ.3. حاول أن تستهلك المزيد من البروتين وأقل من الكربوهيدراتتجذب الكربوهيدرات المخزنة في جسمك ثلاثة أضعاف كمية الماء مقارنة بالبروتين. على سبيل المثال ، إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول وعاء من المعكرونة أو الأرز أو الحبوب أو أي نوع آخر من الحبوب ، فعليك في المرة القادمة تقليل تناولها. حاول تضمين البروتين في نظامك الغذائي لأنها أكثر إرضاءً من الكربوهيدرات.4. حافظ على فحص كمية الصوديوم الخاصة بكاحرص دائمًا على التحقق من تناولك للصوديوم وكن حذرًا للغاية أثناء شراء المنتجات المعبأة وتأكد من أن تناولك اليومي يتناسب مع المبدأ التوجيهي البالغ 2300 مجم في اليوم. وإذا كنت تبلغ من العمر 50 عامًا فأكثر وكنت معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، فيجب أن تكون الجرعة 1500 مجم.5. تجنب الكحوليات السكريةهناك العديد من الأطعمة المحلاة بالكحوليات السكرية مثل المالتيتول والسوربيتول والمانيتول والتي يمكن أن تسبب الغازات في معدتك بسبب صعوبة هضمها. توجد هذه الكحوليات السكرية في الغالب في المنتجات المصنفة على أنها خالية من السكر أو خالية من السكر.6. اطبخ الخضار قبل تناولهايمكن أن يساعد طهي الخضار في تكسير الألياف ولن يضطر جسمك إلى العمل كثيرًا في عملية الهضم. يمكن أن يساعدك هذا الاختراق البسيط في تجنب الانتفاخ .7. امضغ طعامك بشكل صحيح وتناول الطعام ببطءيمكن أن يؤدي تناول العلكة وشرب المشروبات الغازية وتناول الطعام بسرعة في بعض الأحيان إلى ابتلاع المزيد من الشعر مما قد يؤدي إلى زيادة الغازاتوالانتفاخفي معدتك. لذلك ينصح بتناول طعامك ببطء وبشكل كامل لتجنبالانتفاخ.8. استمر في التحركفي معظم الأوقات ، يفضل الناس الجلوس والاستلقاء عندما يشعرون بالانتفاخ ، لكن هذا الانزعاج لن يزول إلا عندما تبدأ في التحرك حتى يخرج الغاز من نظامك. يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة بانتظام في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي وسلس.9. اشرب شاي أعشاباشرب الشاي المصنوع من الأعشابمصدر الصورة: يقوليمكنك شرب الشاي المصنوع من النعناع والزنجبيل والشمر لتجنب انتفاخ المعدة حيث يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي.10. استشر طبيبكاستشر طبيبك إذا شعرت بالانتفاخ بين الحين والآخر حتى بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الانتفاخ، هناك احتمالية أن يكون الشخص يعاني من متلازمة الأمعاء أو الإمساك المزمن أو أي مشكلة صحية أخرى.