كيف تتخلص من اصفرار الأسنان



اصفرار الأسنان اصفرار الأسنان

طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان و تفتيح أسنانك في أسرع وقت فتعد أفضل طريقة لإبعاد البقع هي تجنب تدخين السجائر وشرب الكثير من القهوة و أو الصودا أو التدخين إليك طرق سريعه للتخلص من إصفرار الأسنان



1- الشرب باستخدام الماصة

يمكن أن يساعد الشرب باستخدام الماصة بشكل كبير في منع تغير لون أسنانك فقط قلل من الوجبات السريعة وبدلاً من ذلك قم بتضمين الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والجزر والفراولة والكرفس في نظامك الغذائي.



2-استهلاك الحليب

يساعد استهلاك الحليب والمنتجات القائمة على الحليب مثل الزبادي واللبن وغيرها على زيادة مستويات الأس الهيدروجيني وتفتيح مينا الأسنان والحفاظ عليها ، مما يجعلك تبتسم ابتسامة حسنة.

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«طب أسنان» جامعة بدر تنصح بـ7 خطوات للحفاظ على صحة الفم والأسنان.. بالصورالدكتور صدمهم بوفاتها بأزمة قلبية مفاجئة|حكاية موت طالبة طب أسنان قصر العيني3-استخدم الفرشاة والخيط يوميًامن المهم أن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين العناية بصحة الفم فيمكنك استخدم معجون أسنان مبيض بدون وصفة طبية وفرشاة أسنان كهربائية للمساعدة في التخلص من البقع والترسبات الصفراء على الأسنان بشكل أكثر فعالية من الفرشاة العادية بينما يُنصح بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بعد كل وجبة ، فإن القيام بذلك على الفور يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.4- أنتبه لهذه العادةأحذر تنظيف الأسنان بعد كل وجبة فهو يضعف مينا الأسنان مؤقتًا وتنظيف الأسنان فورًا بعد الوجبة يمكن أن يضعفها أكثر. انتظر لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة فإذا لم يكن كذلك ، اغسل أسنانك قبل الأكل بنصف ساعة ثم اشطف فمك لاحقًا.5-أستخدم زيت جوز الهندشطف فمك بزيت جوز الهند أو السمسم أو زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في التخلص من الجير و تغير لون الأسنان اشطف فمك بملعقتين كبيرتين من أي من هذه الزيوت لمدة خمس دقائق على الأقل قبل بصقها اشطفه بالماء الفاتر.تجنب تناول أي شيء لمدة نصف ساعة القادمة. افعل ذلك مرتين يوميًا لتجنب أي مشاكل في الأسنان.6-اصنع معجون أسنانك بنفسكللحصول على ابتسامة مذهلة ، اصنع معجون أسنانك الطبيعي عن طريق طحن 15 إلى 20 ورقة ريحان طازجة.نظف أسنانك باستخدام هذا المعجون كل صباح وقبل الذهاب إلى الفراش في الليل و يمكنك أيضًا استخدام الفحم المنشط ما عليك سوى بلل فرشاة أسنانك وتغمس في مسحوق الفحم النشط وللحصول على أفضل النتائج ، قم بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.