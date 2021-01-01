تناول هذه الأطعمة الصحية تعزز صحتك ومناعتك

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الأطعمة الصحية

أطعمة عديدة يغفل الكثيرين تناولها على الرغم انها تحمل العديد من الفوائد الصحية لك إليك أبرز أطعمة يجب الحرص على على إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي يقدمها موقع organicfact

تحتوي تلك الأطعمة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، مثل مضادات الأكسدة ، والتي يعتقد أنها تحارب السرطان. كما أن لديهم أيضًا دهون صحية تساعد في الوقاية من أمراض القلب ؛ الألياف التي تساعد في الوقاية من مرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي ؛ والمواد الكيميائية النباتية إليك أفضل خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك.


1-مسحوق الكاكاو

الكاكاو من الأطعمة المليئة بالدهون الصحية والألياف والحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. يمكن خلطها مع الزبادي والحبوب والآيس كريم والعصائر.

يمكن مزج مسحوق الكاكاو مع السكر والحليب والمواد المضافة الأخرى

لصنع الشوكولاته الحلوة ينصح بتناول مسحوق الكاكاو في منتصف الصباح.



2-الكركم

مسحوق جذر الكركم الطبيعي له قيمة علاجية عالية ويحسن الهضم و تساعد مكملات الكركم النباتية على زيادة قدرة الجسم المضادة للأكسدة وتعزيز وظائف المخ وعسر الهضم
3-بذور الشيا السوداء

بذور الشيا السوداء
بالألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ، تعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للبروتين في النظم الغذائية النباتية والنباتية.

تحتوي بذور الشيا أيضًا على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والنياسين والفيتامينات B و D و E.

تستخدم البذور الصغيرة غير اللزجة كعامل مساعد لفقدان الوزن لأنها تساعد في تقليل الدهون في الجسم.

يمكنك رش القليل منه على السلطة أو العصير ، أو انقعه في الماء لمدة 20 دقيقة قبل الاستهلاك.

المصدر: موقع organicfact

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