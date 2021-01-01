تناول هذه الأطعمة الصحية تعزز صحتك ومناعتك

أطعمة عديدة يغفل الكثيرين تناولها على الرغم انها تحمل العديد من الفوائد الصحية لك إليك أبرز أطعمة يجب الحرص على على إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي يقدمها موقع organicfact
تحتوي تلك الأطعمة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، مثل مضادات الأكسدة ، والتي يعتقد أنها تحارب السرطان. كما أن لديهم أيضًا دهون صحية تساعد في الوقاية من أمراض القلب ؛ الألياف التي تساعد في الوقاية من مرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي ؛ والمواد الكيميائية النباتية إليك أفضل خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك.
1-مسحوق الكاكاو
الكاكاو من الأطعمة المليئة بالدهون الصحية والألياف والحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. يمكن خلطها مع الزبادي والحبوب والآيس كريم والعصائر.
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