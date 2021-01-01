كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك



كارتيرون كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، سيمثل إضافة قوية للقلعة البيضاء، حال نجح مجلس الإدارة في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







وأبدى باتريس كارتيرون إعجابه الشديد بمستوى رمضان صبحي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وقيادة الفراعنة إلى الدور ربع النهائي.

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وأشار كارتيرون “ في حديث مع معاونيه”، إلى أن رمضان صبحي لاعب كبير ويجيد اللعب تحت الضغوط، وسيمثل إضافة قوية لـ الزمالك، حال التعاقد معه.في سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرر رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الفريق .وأوضح أن عبد الله جمعة أصبح خارج حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد كثرة شكواه من الإصابة التي تعرض لها يغيب عن معسكر الفريق المغلق على هامش الاستعداد لمواجهة غزل المحلة .وتابع:" نادي بيراميدز يرغب في ضم عبدالله جمعة الذي يتبقى له موسم واحد فقط مع الزمالك، في الوقت الذي يوافق فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على رحيل اللاعب.