كشفت شركة Valve عن جهازها المحمول الأحدث الذي سيكون منافسا قويا لمنصات Nintendo الشهيرة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.
ويأتي جهاز Steam Deck على شكل حاسب شخصي محمول صغير مجهز بقبضات جانبية متنوعة للتحكم بالألعاب، ومجهز بمكبرات صوت ولوحات لمسية جانبية.
وأكثر ما يميز هذا الجهاز هو اعتماده على نظام تشغيل SteamOS المفتوح الذي يمكن المستخدم من تحميل أنظمة ويندوز عليه ليستخدمه لتشغيل الألعاب أو كحاسب صغير شخصي.
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التعليقات على Valve تعلن عن منافس قوي لأجهزة Nintendo الشهيرة
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