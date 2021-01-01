

Valve تعلن عن منافس قوي لأجهزة Nintendo الشهيرة Valve تعلن عن منافس قوي لأجهزة Nintendo الشهيرة

كشفت شركة Valve عن جهازها المحمول الأحدث الذي سيكون منافسا قويا لمنصات Nintendo الشهيرة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.



ويأتي جهاز Steam Deck على شكل حاسب شخصي محمول صغير مجهز بقبضات جانبية متنوعة للتحكم بالألعاب، ومجهز بمكبرات صوت ولوحات لمسية جانبية.



وأكثر ما يميز هذا الجهاز هو اعتماده على نظام تشغيل SteamOS المفتوح الذي يمكن المستخدم من تحميل أنظمة ويندوز عليه ليستخدمه لتشغيل الألعاب أو كحاسب صغير شخصي.

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وحصل Steam Deck على شاشة بمقاس 7 بوصات بدقة (1280/800) بيكسل، ومعالجات متطورة من AMD نفس تلك المستخدمة في أجهزة PS5، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، ومعالجات رسوميات من AMD أيضا.وجهزته الشركة المصنعة بشرائح متطورة للاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية وشبكات البلوتوث، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، إضافة إلى حقيبة صغيرة وملحقات خارجية تسهل وصله مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى.