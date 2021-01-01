

بعد تويتر وفيسبوك.. روسيا تفرض غرامة على جوجل (تعرف على السبب) بعد تويتر وفيسبوك.. روسيا تفرض غرامة على جوجل (تعرف على السبب)

فرض القضاء الروسي غرامة على جوجل لأول مرة لانتهاكها التشريعات الروسية في مجال تخزين البيانات الشخصية، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية اليوم الخميس.



وقال مسؤول في القضاء الروسي إنه تم فرض غرامة إدارية بقيمة 3 ملايين روبل (نحو 40.7 ألف دولار). وفرضت الغرامة لعدم التزام جوجل بتسجيل وتخزين وتجميع المعلومات الشخصية عن المواطنين الروس على الأراضي الروسية.



وفي العام 2020، تم فرض غرامة على «فيسبوك» و«تويتر» بقيمة 4 ملايين روبل لكل منهما بسبب ارتكابهما مخالفة مماثلة.