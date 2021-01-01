تقنية جديدة تجعل أرشيفك في واتسآب لا يطاردك بعد الآن

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تقنية جديدة تجعل أرشيفك في واتسآب لا يطاردك بعد الآن

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن تقنية جديدة، لن تجعل أرشيفك القديم من الرسائل والوسائط والملفات يطاردك بعد الآن.

لفت تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الكثير من مستخدمي "واتسآب" قد يصابون بالانزعاج، من فكرة عودة أرشيفهم القديم من المراسلات والملفات والوسائط إلى الحياة مرة أخرى من دون رغبتهم.

​وأوضح التقرير أن واتسآب حلت تلك المشكلة، بحيث لا يمكن لأرشيفك القديم أن يطاردك بعد الآن، عن طريق طرح تغييرات في الإعدادات من شأنها، إبقاء سلاسل المحادثات هذه مخفية في مجلد الدردشات المؤرشفة افتراضيًا.

وأشار إلى أنه حتى إذا أرسل شخص ما رسالة جديدة، خاصة بهذا الأرشيف، سيتعين عليك إزالة سلسلة رسائل من الأرشيف إذا كنت تريد تنشيطها مرة أخرى.

وتسمح منصة "واتسآب" أيضا لمن يرغب في الأسلوب القديم للأرشفة، أن يستعيده بسهولة عن طريق إعادة الإعدادات القديمة بسهولة شديدة، من علامة تبويب الدردشات.

المصدر: سبوتنيك

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