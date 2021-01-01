ميزة سوار اللياقة البدنية الجديد "شاومي"

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ميزة سوار اللياقة البدنية الجديد "شاومي"

تعمل شركة "شاومي" الصينية على جيل جديد من سوار Mi Band للياقة البدنية، والذي سيحصل على شاشة مرنة، حسبما ذكر GSMArena.

من المفترض أن يُطلق على الجهاز Mi Band X. سيكون للسوار شاشة مرنة يمكن أن تنحني حول معصم المستخدم. الأداة محرومة من المشبك المعتاد بحيث تحصل على تغطية كاملة: سيتم استخدام مغناطيس خاص بدلاً من ذلك.

لم يتم الإبلاغ عن المصفوفة التي سيتم استخدامها في Mi Band X لا توجد نظائر في سوق إلكترونيات اللياقة البدنية حتى الآن، ولا تزال الشاشات المرنة هشة للغاية.

لم يتم الكشف عن تكلفة وتوقيت إصدار الأداة الرياضية الجديدة، لكنها ستكون أغلى بكثير من Mi Band.

المصدر: سبوتنيك

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