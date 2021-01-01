

بهذه الأسعار والمواصفات ينطلق شانجان CS55 موديل 2022 في مصر بهذه الأسعار والمواصفات ينطلق شانجان CS55 موديل 2022 في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر، تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو موديل 2022 من سيارة CS55 بفئة مركبات SUV، حيث تم تقديم هذا الموديل بثلاثة فئات تم الإعلان عن أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 322 ألف و900 جنيه.



- فئة ثانية بسعر 347 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 367 ألف و900 جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 156 حصان وعزم 225 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- مكابح يد كهربائية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح أمامية هالوجين.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- فرش داخلي من القماش.- شاشة رقمية 3.5 بوصة بين عدادات السيارة.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- مصابيح ضبابية خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية جانبية.- مصابيح LED أمامية نهارية.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- فرش داخلي من الجلد.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فتحة سقف كهربائية.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية ستائرية.- مصابيح أمامية LED.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق من جهة اليمين فقط.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- سنسور مطر.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- فتحات تكييف خلفية.- شاشة 4.2 بوصة بين العدادات التقليدية للسيارة.