

مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك! مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك!

أصبحت بعض الميزات الرقمية في السيارات تتوفر كاشتراك شهري، يمكن فهم ذلك ولكن يبدو الأمر سيتحول إلى موضة في ميزات لم نكن نتوقعها!



بالنسبة لمرسيدس على سبيل المثال، ستأتي EQS بنظام التوجيه بالعجلات الأربعة والذي بدوره يأتي على مستويين من التخصيص يسمح الأدنى منهما بعطف العجلات بمقدار 4.5 درجة لتسهيل قيادة السيارة كبيرة الحجم، ويأتي الأعلى منهما بقدرة عطف العجلات بمقدار 10 درجات كاملة.



عند إنتاج السيارة، ستخرج جميع النسخة مزودة بالأنظمة الميكانيكية اللازمة لتشغيل النظام، ولكنه سيكون مقفلاً بالبرمجيات ويمكن الحصول عليه بعد دفع اشتراك سنوي، أو اشتراك لمدة 3 سنوات بسعر يعادل 571 دولار أو 1,331 دولار على التوالي.

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يبدو أن معظم جمهور مرسيدس مستاء من الخبر حتى لو لم يكونوا راغبين بالحصول على EQS أو على هذا النظام بعينه، ولكنهم لا يجدون مبرراً لتغيير تجربة امتلاك السيارات بهذا الاتجاه!