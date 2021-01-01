مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك!

آخر الأخبارأخبار السيارات › مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك!

صورة الخبر: مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك!
مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك!

أصبحت بعض الميزات الرقمية في السيارات تتوفر كاشتراك شهري، يمكن فهم ذلك ولكن يبدو الأمر سيتحول إلى موضة في ميزات لم نكن نتوقعها!

بالنسبة لمرسيدس على سبيل المثال، ستأتي EQS بنظام التوجيه بالعجلات الأربعة والذي بدوره يأتي على مستويين من التخصيص يسمح الأدنى منهما بعطف العجلات بمقدار 4.5 درجة لتسهيل قيادة السيارة كبيرة الحجم، ويأتي الأعلى منهما بقدرة عطف العجلات بمقدار 10 درجات كاملة.

عند إنتاج السيارة، ستخرج جميع النسخة مزودة بالأنظمة الميكانيكية اللازمة لتشغيل النظام، ولكنه سيكون مقفلاً بالبرمجيات ويمكن الحصول عليه بعد دفع اشتراك سنوي، أو اشتراك لمدة 3 سنوات بسعر يعادل 571 دولار أو 1,331 دولار على التوالي.

يبدو أن معظم جمهور مرسيدس مستاء من الخبر حتى لو لم يكونوا راغبين بالحصول على EQS أو على هذا النظام بعينه، ولكنهم لا يجدون مبرراً لتغيير تجربة امتلاك السيارات بهذا الاتجاه!

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرسيدس EQS ستقدم بعض الأنظمة كخدمة اشتراك!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42949

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager