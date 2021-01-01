

هينيسي تحتفل بـ30 عاماً على تأسيسها بـ30 نسخة من كامارو Excorcists هينيسي تحتفل بـ30 عاماً على تأسيسها بـ30 نسخة من كامارو Excorcists

ستحتفل هينيسي بالعام الثلاثين منذ تأسيسها بإنتاج 30 سيارتها المعدلة كامارو Excorcist.



قال جون هينيسي، الرئيس التنفيذي للشركة “إن السيارة هي مثال لسيارة العضلات الأمريكية ولديه أداء خارج الخط لإحراج أي سيارة تقريباً على هذا الكوكب، لقد كنا نصنع سيارات سريعة معدلة منذ عام 1991 لذا فإن الذكرى السنوية الثلاثين لدينا تقدم Excorcist التي تجمع كل ما نعرفه عن قاتل السيارات الخارقة في شيء واحد”.



جدير بالذكر إن هذا الإنتاج من السيارة هو استثنائي لذكرى تأسيس الشركة، وستحمل كل نسخة من السيارات الـ30 محرك ينتج 1،013 حصان و 1,197 نيوتن-متر، ويمكن للسيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 2.2 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س.